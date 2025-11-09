La plataforma de streaming realizó el anuncio a través de las redes y en esta nota te contamos la fecha en la que estará disponible.

Lali Espósito es sin lugar a dudas una de las figuras artísticas más exitosas que tiene Argentina y lo demuestra cada vez que realiza sus giras por diferentes partes del país y también por Europa, como ocurrió en el último tiempo. En el mes de septiembre anunció junto a Netflix que se iba a realizar un documental sobre ella, pero no precisó fecha.

"Lali: la que le gana al tiempo, la película documental que llega muy pronto a Netflix", escribió la cantante. Rápidamente, la publicación se viralizó y llegó a tener más de 60.000 likes y más de 2.000 comentarios.

El documental de Lali Espósito llega a Netflix y hay expectativa en sus fans Netflix confirmó la fecha de estreno de un documental muy esperado y hay expectativa Lo cierto es que tras esta noticia, finalmente la plataforma de streaming decidió revelar la fecha en que se estrenará la producción audiovisual y por supuesto que hay expectativa entre los miles de fanáticos que tiene Lali Espósito.