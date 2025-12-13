Murió Peter Greene a los 60 años: el inolvidable villano de Pulp Fiction y La máscara.

Hallaron sin vida a Peter Greene , el actor recordado por sus memorables interpretaciones de villanos y criminales en el cine de los años noventa. El artista fue encontrado muerto este viernes en su departamento del Lower East Side , en la ciudad de Nueva York.

La noticia fue confirmada por allegados y por su representante, Gregg Edwards, quien informó el fallecimiento sin precisar las causas. El caso tomó notoriedad pública tras la publicación inicial del New York Daily News.

Según explicó Edwards, la situación se desencadenó cuando vecinos advirtieron que la música sonaba de manera ininterrumpida desde el apartamento durante más de 24 horas. Esa circunstancia motivó una visita médica que terminó con el hallazgo del cuerpo del actor.

El representante señaló además que había hablado con Greene pocos días antes de su muerte. “Nadie interpretó a un villano mejor que Peter”, afirmó en diálogo telefónico, y agregó: “Pero también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme”.

La carrera de Peter Greene quedó marcada por su capacidad para encarnar personajes oscuros y perturbadores. En 1994 interpretó a dos antagonistas icónicos del cine moderno: Zed, el guardia de seguridad de Pulp Fiction , dirigida por Quentin Tarantino, y Dorian Tyrell, el principal enemigo del personaje de Jim Carrey en La máscara .

Ambos papeles lo instalaron definitivamente en el imaginario colectivo como uno de los grandes villanos cinematográficos de la década. Su presencia física y su intensidad actoral lo convirtieron en una figura inconfundible de aquel período.

Reconocimiento crítico y papeles exigentes

Más allá de los grandes éxitos comerciales, Greene protagonizó Clean, Shaven (1993), donde interpretó a un hombre con esquizofrenia acusado de asesinato. Fue uno de los trabajos más exigentes de su carrera, tanto en lo físico como en lo psicológico.

La crítica especializada destacó su desempeño. El New York Times señaló que el actor logró construir un personaje “convincente, angustiado y volátil”, capaz de captar la atención del público sin recurrir a golpes de efecto.

Una carrera sostenida hasta sus últimos años

En otros films dejó también su huella, como The Usual Suspects, donde encarnó a Redfoot, y Training Day, en el rol del detective Jeff, integrante de la brigada corrupta liderada por el personaje de Denzel Washington. En esta última, protagonizó una de las escenas más recordadas al aceptar un disparo con chaleco antibalas y pronunciar la frase: “Bésame, cariño”.

Durante los años 2000 y 2010, Peter Greene continuó trabajando de manera constante, aunque con menor visibilidad que en su etapa de mayor fama. Participó en producciones de cine y televisión, especialmente dentro del género policial y de acción, consolidando una trayectoria que dejó una marca indeleble en el cine estadounidense.