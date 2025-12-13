Murió Ernesto Acher, histórico integrante de Les Luthiers

Ernesto Acher tenía 86 años y fue un referente histórico de Les Luthiers y creador de La Banda Elástica.

El compositor, humorista y multiinstrumentista Ernesto Acher, histórico integrante de Les Luthiers y creador de La Banda Elástica, falleció este sábado a los 86 años en esta ciudad,

Nacido en Buenos Aires el 9 de octubre de 1939, Acher desarrolló una temprana pasión por la música, formándose en piano y clarinete y explorando el jazz desde su adolescencia. Pese a haberse graduado como arquitecto en la UBA en 1965 (donde también fue docente), su vocación lo llevó al escenario.

Adiós a Ernesto Acher, histórico integrante de Les Luthiers Su ingreso a Les Luthiers se concretó en abril de 1971. Inicialmente, reemplazó a Marcos Mundstock en la lectura de textos, pero al regreso de éste, se consolidó como miembro de pleno derecho y como compositor.

Dentro del grupo que revolucionó el humor musical, Acher fue fundamental, y se destacó por su destreza Instrumental, ya que fue el principal instrumentista de viento del grupo, además de su talento como pianista. Además, creó composiciones inolvidables como “La Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras” y “La gallina dijo Eureka”, y también dio vida a figuras icónicas como “Bufón Copoletto”, “Capitán del bergantín” y “Carlitos II”.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, Acher se despidió de Les Luthiers el 27 de septiembre de 1986, tras 15 años de trayectoria, siendo su último show el espectáculo “Humor dulce hogar”.