Murió el histórico cantante Beto Orlando, ícono de la música romántica argentina

La escena musical argentina se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alberto Orlando Otero, popularmente conocido como Beto Orlando, a sus 79 años de edad. El icónico intérprete romántico perdió la vida este lunes luego de batallar contra un severo cuadro de salud originado por un accidente cerebrovascular (ACV), el cual lo había mantenido internado en la unidad de terapia intensiva durante los últimos días.

El repentino deterioro de su estado clínico ya había encendido las alarmas en su círculo íntimo y entre sus fieles seguidores. La preocupación escaló durante el último fin de semana, cuando su equipo se vio en la obligación de cancelar a último momento una presentación en vivo que el artista tenía pautada en el evento "Baile 70’80’". A pesar de su extensa trayectoria, Orlando mantenía un vínculo intacto y presencial con su público, negándose a abandonar los escenarios que lo consagraron.

El comunicado oficial de su fallecimiento La información fue dada a través de la cuenta oficial de Facebook. FB: Beto Orlando Oficial Oriundo de la localidad bonaerense de Las Flores, donde nació el 4 de septiembre de 1946, su historia de vida estuvo atravesada por la música desde la cuna. Radicado en La Plata desde los siete años, dio sus primeros pasos formales en la industria a los 18, cuando se integró al conjunto folclórico Los Labradores.

Sin embargo, su verdadera vocación lo llevaría hacia otros rumbos sonoros: inspirado por la figura de su gran ídolo, Yaco Monti, decidió volcarse de lleno a la balada y la canción sentimental, forjando un estilo propio que lo catapultaría al estrellato.