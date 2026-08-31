Murió el histórico cantante Beto Orlando, ícono de la música romántica argentina
El referente falleció este lunes tras sufrir un accidente cerebrovascular. Su partida deja un vacío inmenso en la cultura popular argentina.
La escena musical argentina se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alberto Orlando Otero, popularmente conocido como Beto Orlando, a sus 79 años de edad. El icónico intérprete romántico perdió la vida este lunes luego de batallar contra un severo cuadro de salud originado por un accidente cerebrovascular (ACV), el cual lo había mantenido internado en la unidad de terapia intensiva durante los últimos días.
El repentino deterioro de su estado clínico ya había encendido las alarmas en su círculo íntimo y entre sus fieles seguidores. La preocupación escaló durante el último fin de semana, cuando su equipo se vio en la obligación de cancelar a último momento una presentación en vivo que el artista tenía pautada en el evento "Baile 70’80’". A pesar de su extensa trayectoria, Orlando mantenía un vínculo intacto y presencial con su público, negándose a abandonar los escenarios que lo consagraron.
El comunicado oficial de su fallecimiento
Oriundo de la localidad bonaerense de Las Flores, donde nació el 4 de septiembre de 1946, su historia de vida estuvo atravesada por la música desde la cuna. Radicado en La Plata desde los siete años, dio sus primeros pasos formales en la industria a los 18, cuando se integró al conjunto folclórico Los Labradores.
Sin embargo, su verdadera vocación lo llevaría hacia otros rumbos sonoros: inspirado por la figura de su gran ídolo, Yaco Monti, decidió volcarse de lleno a la balada y la canción sentimental, forjando un estilo propio que lo catapultaría al estrellato.
Su época dorada abarcó las décadas de los 70, 80 y 90, años en los que se consolidó como una pieza fundamental de la banda sonora del país. Canciones como Dios del Olvido, Doce rosas, Venecia sin Ti y Tu Mundo y el Mío no solo dominaron las clasificaciones radiales, sino que se convirtieron en himnos del cancionero popular que resistieron el paso del tiempo.