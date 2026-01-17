Moria Casán picante al opinar sobre el escándalo entre Luciano Castro y Griselda Siciliani: "Se siente culpable"

La conductora rompió el silencio sobre el escándalo del momento. Detalles de la charla privada y el proceso emocional de la pareja.

El ambiente mediático continúa convulsionado tras las recientes filtraciones de picantes mensajes que pusieron en jaque la relación de pareja entre Luciano Castro y Griselda Siciliani. En este contexto de incertidumbre y rumores, Moria Casán utilizó la pantalla de Intrusos (América TV) para ofrecer una perspectiva humana y despojada de prejuicios sobre el conflicto. La "One", quien mantuvo un contacto estrecho con los protagonistas recientemente, destacó la entereza de ambos frente al asedio de la prensa.

La catarsis de Griselda Siciliani frente a las cámaras griselda siciliani otro dia perdido Griselda Siciliani optó por la honestidad frente a las cámaras para procesar su desilusión. Foto: captura El Trece La diva relató cómo se gestó la intervención pública de Griselda, aclarando que fue un acto de absoluta libertad y necesidad de expresión. Según Casán, tras advertirle que el conflicto sería abordado mediáticamente, la protagonista de Envidiosa (Netflix) decidió tomar la palabra de forma inmediata. "La llamé para avisarle que íbamos a tratar su tema e inmediatamente me llamó y me dijo que quería salir al aire para hablar", explicó Moria, resaltando que "ahí se dio esa catarsis que necesitó hacer" para luego sentirse aliviada por haber enfrentado la situación.

Un detalle que no pasó desapercibido en el relato fue la intención del actor de acompañar a su pareja en ese momento de vulnerabilidad. La conductora reveló que Castro tuvo la voluntad de aparecer públicamente junto a ella para brindar su apoyo, pero fue la propia Siciliani quien prefirió transitar el espacio de manera individual. Sobre este punto, la entrevistada valoró positivamente la actitud del intérprete: "Eso me parece que habla bien de él, porque quiso dar la cara con ella".

La palabra de Moria Casán sobre la relación de la actriz con Luciano Castro Moria Casán analizó la crisis de Griselda Siciliani y Luciano Castro: "Ella está duelando una desilusión" Moria Casán analizó la crisis de Griselda Siciliani y Luciano Castro: "Ella está duelando una desilusión". Video: Intrusos (América TV) Para la emblemática figura del espectáculo, el camino hacia la sanación de este vínculo requiere de una introspección profunda y, sobre todo, de un tiempo prudencial para asimilar el impacto emocional. "Yo creo que pueden llegar a superar esto, pero necesitan un tiempo para procesar cada uno lo suyo. Creo que ella está duelando una desilusión, que es casi peor que duelar un cuerno, porque te desilusionas de la persona de la cual estás enamorada", sentenció Casán, diferenciando claramente el dolor de la traición del de la decepción personal.