El dato clave que reveló Moria Casán sobre Luciano Castro y Griselda Siciliani que cambia todo: "Nunca se..."

En los últimos días, las alarmas de separación sonaron fuerte para la pareja de Griselda Siciliani y Luciano Castro . Todo comenzó con una observación virtual que suele presagiar rupturas en la farándula: un presunto unfollow mutuo en Instagram. A esto se sumó la distancia real, ya que el actor se encuentra en la Costa Atlántica y ella en Buenos Aires.

El rumor de que se habían dejado de seguir escaló rápidamente, pero fue Moria Casán quien, fiel a su estilo de "lengua karateca", decidió intervenir para aclarar que nunca hubo tal conflicto digital, simplemente porque la pareja maneja otros códigos.

A través de su cuenta de X (ex Twitter), La One desmintió la crisis con una frase contundente: "GRIS y LU, nunca se siguieron en redes, al don pirulero, cada cual atiende su juego".

Con esta sentencia, Moria dejó en claro que la falta de interacción virtual no es una señal de ruptura, sino una decisión de privacidad que la pareja mantiene desde el inicio de su relación.

Despejada la duda digital, quedaba explicar la distancia física. Mientras Luciano Castro disfruta de Mar del Plata junto a sus hijos, Griselda Siciliani se encuentra instalada en Buenos Aires.

Lejos de esquivar el tema, la actriz detalló su explosiva agenda laboral que le impide tomarse vacaciones. "Yo ya estoy en Buenos Aires trabajando y Lu con sus niños en Mardel", explicó Griselda, y agregó detalles sobre su intenso presente: "Arranqué ayer la previa de (un proyecto) que aún no se anunció, empiezo a filmar en 10 días".

Para cerrar cualquier puerta a la especulación, Griselda ratificó lo dicho por Moria implícitamente: que cada uno esté en lo suyo no significa que el vínculo se haya roto: "Está todo bien, gracias por la consulta. Por ahora todo sigue tranqui".