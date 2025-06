Morena Rial aseguró que tiene chats íntimos con un popular cantante de RKT

La pregunta no pasó desapercibida, y Morena Rial respondió con una risa evasiva: “Jajajaja. Me tiró varios mensajes por DM -Mensaje Directo-, nada más que no los subí”. Su réplica, lejos de desmentir un posible interés, dejó abierta la puerta a especulaciones sobre si existió o no un vínculo más allá de lo platónico.