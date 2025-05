Morena Rial habló con LAM y brindó una fuerte revelación sobre su vida: "Me pesa..."

Morena Rial reapareció en la televisión luego de lo que fue el gran escándalo por la banda delictiva de la que ella formaba parte. La hija de Jorge Rial, por este motivo, estuvo detenida y pudo recuperar la libertad, ahora se encuentra fuera de la polémica y charló con LAM en una entrevista exclusiva.

Si bien la hija del conductor y periodista ha tenido peleas con Yanina Latorre (panelista del programa), no tuvo problemas en hablar con ellos y habló sobre todo lo que le pasó en el último tiempo: "Qué lindo verte y verte bien... Ver que estás ordenando tu vida", expresó el cronista.

En ese instante le consultó cómo se encontraba ella y Morena no dudó en responder: "Estoy bien, tranquila... Obviamente que hay cosas que tengo que solucionar, pero estoy tranquila", expresó la joven respecto a la situación en la que se encuentra hoy luego del difícil momento que afrontó.

Morena Rial se sinceró en LAM. Foto: captura de pantalla/ América.

En otras de las consultas, el periodista le preguntó si le hubiese gustado nacer anónima y Morena Rial, con mucha sinceridad, respondió que no. Seguido a esto, la hija de Rial subrayó que hubo momentos en que le pesó la fama y la exposición que tiene por ser hija de una persona conocida.

Morena Rial habló con LAM y brindó una fuerte revelación sobre su vida:

"Mucho de lo que soy es lo que pasé", reflexionó la joven en la entrevista con LAM. También, subrayó que "no sé si es mala suerte porque dentro de todo estoy bien, no me falta nada, mis hijos tienen salud, yo tengo salud", expresó y sostuvo que la infancia que ella no tuvo se las dará a sus hijos.