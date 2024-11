En pleno romance con Wanda Nara, L-Gante lanzó una sarcástica acusación contra Mauro Icardi

En medio de la escapada romántica a Brasil que protagonizaron Wanda Nara y L-Gante, el popular cantante sufrió la suspensión de su cuenta de Instagram, una herramienta muy importante para difundir sus actividades. Pero ese no fue el único revés que recibió el ícono de la cumbia 420 en estos días, situación que lo llevó a deslizar una sarcástica acusación contra Mauro Icardi.

Mientras su cuenta de Instagram permanecía inactiva, L-Gante optó por abrir un perfil secundaro, bajo la denominación de @lgante.elian. En esa cuenta, a través de un video explicó: “Me suspendieron mi cuenta oficial. Nunca lo hice, por primera vez hago una cuenta secundaria que es esta misma. Así que si llegaste hasta acá, espero que me sigas”.

Sin embargo, la iniciativa duró poco ya que al novio de Wanda Nara le deshabilitaron también este segundo perfil. Entonces L-Gante fue por un tercer intento a través de la cuenta @lgante.eliann, donde el artista sin mencionar a Mauro Icardi detalló: "Mi cuenta fue cerrada por Instagram debido a un intenso ataque de spam".

Poco después, desde su perfil de Facebook L-Gante no anduvo con rodeos y apuntó directo contra el ex de Wanda Nara y sus seguidores al ironizar: “Los Icardi fans me cerraron otra vez el Instagram. Qué dolidos ellos y su ídolo”.

L-Gante en problemas con sus redes sociales desde que se oficializó su romance con Wanda Nara. Foto: X @elejercitodelam.

Por su parte, Mauro Icardi ha mostrado su descontento con la relación entre Wanda Nara y L-Gante a través de un elocuente mensaje que le envió a la conductora, y que ella misma se encargó de viralizar.