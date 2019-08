Mónica Farro se burló de una posible candidatura de Sol Pérez

Mónica Farro siempre se ha diferenciado en el mundo del espectáculo tanto por su belleza física como por su contundencia a la hora de hablar sin pelos en la lengua.

Por eso, no sorprendió que en diálogo con El show del espectáculo, el ciclo que conduce Ulises Jaitt a través de Radio Urbana, la vedette uruguaya haya dejado impactantes declaraciones a partir de la propuesta de los conductores del programa.

Todo comenzó cuando la invitaron a responder un ping pong sobre distintas panelistas de la televisión argentina. "¿Sol Pérez o Amalia Granata?" fue una de ellas.

"A Sol no la conozco, me la crucé una sola vez, creo que trata de estar informada", arrancó Farro, quien, al ser consultada sobre una hipotética postulación de su colega a diputada no pudo contener las risas. "Bueno, qué sé yo, así va el país, así va el país con las vedettes que quieren ser diputadas", disparó.

"Es raro, cuando Amalia dijo que quería ser diputada, yo la verdad me reí. Capaz que una persona que tenga más edad, que sea un poco más grande, que haya vivido más la vida, Sol es muy joven, le falta bastante quizás", agregó luego.

"Decir si son inteligentes o no es como hablar de algo que uno desconoce. Me imagino que inteligentes deben ser para algunas cosas, todos somos inteligentes para algunas cosas y para otras no", cerró.