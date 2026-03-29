Mirtha le preguntó sobre la adopción a la conductora de Telefe y ella se emocionó por completo en pleno programa.

Mirtha Legrand se encuentra en un gran momento en este 2026 y, luego de la publicidad viral junto a Lionel Scaloni, la diva realizó un programa espectacular. Entre los invitados se encontraban Carmen Barbieri, Roger Zaldívar, Hernán Drago y Lizy Tagliani.

En un momento de la noche, la conductora de El Trece decidió hacerle una pregunta contundente y muy personal a una de sus invitadas. Se trató nada más y nada menos que de Lizy Tagliani, quien afortunadamente pudo obtener la adopción de su hijo luego del escándalo con Viviana Canosa.

"¿Fue larga la adopción?", fue la consulta de Mirtha Legrand y allí la figura de Telefe decidió abrir su corazón sobre el proceso que vivió junto a su pareja y junto al pequeño. En una parte dejó en claro que "fue largo, extremo. En un momento se quedó paralizada como en stand by".

El llanto de Lizy Tagliani en el programa de Mirtha Legrand Mirtha Legrand realizó una contundente pregunta y Lizy Tagliani no pudo aguantar el llanto: el motivo Respecto a las declaraciones de Viviana Canosa, Lizy subrayó que "fue un golpe muy fuerte cuando dijeron lo que dijeron de mí en televisión a un día de tener la audiencia de sentencia definitiva. Estaba fuerte, sobre todo por mi familia y por un nene que todavía no era mi hijo, que corría el riesgo, por mentiras, de volver a esa situación".

La conductora le consultó si había llorado durante todo el calvario que vivió y fue allí donde ella no pudo contener las lágrimas: "He llorado en ese momento… Tenía dos focos: al público, demostrarle que no era verdad; iba a mis trabajos, estaba con la gente, demostrarle que mi mayor riqueza era la dignidad y la honestidad".