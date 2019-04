Durante la noche del sábado, Mirtha Legrand se encargó de recibir en su mesa a Florencia de la V, quien como mujer trans a lo largo del tiempo ha tocado el tema de la comunidad LGBTQI+ en los medios de comunicación argentinos, y gracias a sus dichos, la diva reveló fuertes detalles de pedidos que le hacían para su programa, apuntando directamente contra América, el viejo Canal 9, El Trece y la Televisión Pública/ATC, canales donde ella trabajó.

Inicialmente, la actriz que pronto comenzará a participar del Súper Bailando 2019 criticó un discurso abiertamente homofóbico de Jair Bolsonaro, Presidente de Brasil, en el cual aseguró que no quería que su país se convierta en “un paraíso gay”.

A raíz de esto, La Chiqui expresó: “¡Qué declaraciones desafortunadas!”, y De la V redobló la apuesta. “¡Tarde, Bolsonaro! Que no pase por la playa Nueve porque no sabe lo que es… ¡un caldero de trolos hermoso! Ahora viene en junio a la Argentina, para mí lo tenemos que esperar con una gran marcha del Orgullo”, disparó.

“Ha habido una evolución impresionante”, destacó Legrand, que luego recibió un elogio por parte de Florencia. “Todos hemos pasado un cambio. La verdad, cuando vos me sentabas en la mesa, allá por el año 1996 o 1997, era otra Argentina. Y antes ya habías sentado a Mariela Muñoz y Lohana Berkins, personas por las cuales muchas tenemos derechos, y fuiste y sos muy criticada por esto”, señaló.

“Yo jamás he tenido prurito, nunca. Sigo adelante, yo he cambiado muchísimo. Pero los canales tampoco eran iguales, te pedían o te sugerían ‘No invite a fulano o mengano’, te decían algunos nombres o ‘no invites homosexuales, no invites gays’”, confesó Mirtha.

Tras los fuertes dichos de La Chiqui, Osvaldo Bazán, otro de los invitados, le hizo una repregunta a la conductora. “¿Te llegaron a decir que no invites personas gays?”, consultó el periodista. “Sí, hace muchos años”, respondió Legrand sin tapujos.

A su vez, Florencia declaró que según lo que ella vivió, en Brasil hay más libertad sexual que en Argentina a pesar de Bolsonaro, mientras que Bazán agregó que a él le pareció lo contrario.

Fuente: Exitoína