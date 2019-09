Mirá la acción con la que Susana Giménez volvió a apoyar a Macri en un momento crítico

Cada vez falta menos para las elecciones presidenciales de octubre y, como suele pasar en estos períodos, la política es un tema que está en boca de todos.

Hace unos días, Susana Giménez ratificó su apoyo a Mauricio Macri y dijo que, si bien el país "arde", su reelección "sería buena" para la Argentina.

Durante un encuentro que tuvo la diva con los medios, los periodistas quisieron saber si ella alentaría a la juventud a votar por el actual Presidente. "Yo no me quiero meter mucho en la política, pero me parece que sí. Sería bueno para el país", dijo Su.

Y este viernes, Susana se sumó a la convocatoria para la marcha en apoyo a Macri que se realizará este sábado en Belgrano. A través de su cuenta de Instagram, compartió la invitación bajo el hashtag #SiSePuede.

El posteo de Susana Giménez apoyando a Mauricio Macri

Fuente: Primicias Ya