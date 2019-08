La reacción de Susana al enterarse en vivo del arrasador triunfo de Fernández sobre Macri en las PASO

Al igual que Mirtha Legrand, Susana Giménez fue un poco crítica con algunas medidas que tomó Mauricio Macri a lo largo de sus tres años y medio de gestión pero al mismo tiempo siempre se manifestó a favor del candidato de Juntos por el Cambio.

La conductora está en las antípodas del kirchnerismo y pese a la mala gestión de gobierno siempre quiso que el empresario continúe al frente del Ejecutivo.

Cierto es que anoche al comenzar su programa, la diva se enteró en vivo de los primeros resultados de las PASO, con más del 50% de las meses escrutadas.

"Todos me decían que hoy no iba a trabajar. Pensé que por las PASO por qué no iba a trabajar", dijo Susana en charla con Cristina Pérez y Rodolfo Barili.

Fue allí cuando Barili le contó que la diferencia a favor de Alberto Fernández era de 14 puntos. Fue entonces que Susana atinó a decir: "Lo único que puedo decir es que viva la patria... ¡Que viva la patria!".

Durante la jornada de votaciones, Susana había dado la nota con otro de sus bloopers cuando casi ingresa en un cuarto oscuro equivocado.

Fuente: Primicias Ya