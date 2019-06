Mirá el trailer final de "Stranger Things 3"

El próximo 4 de julio llega la esperada tercera temporada de Stranger Things. Tras el primer adelanto, Netflix presentó el trailer final que muestra la aterradora amenaza que enfrentarán Eleven y sus amigos

El último adelanto de la temporada está lleno de suspenso, pues podemos ver que el portal que tanto le costó cerrar a Eleven, parece no haberse cerrado del todo y el monstruo que allí vive se torna más fuerte e independiente, incluso tiene su propia voz.

“Tú nos dejaste entrar… y ahora, dejarás que nos quedemos”, se escucha al arrancar el tráiler, junto a una increíble toma del ojo de un inmenso y aterrador portal jamás visto.

“Llegó la hora. Vamos a acabar contigo, vamos acabar con tus amigos. Y vamos a acabar con todos”, se escucha después, dejando en claro que Eleven (Millie Bobby Brown), Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Lucas (Caleb McLaughlin), Dustin (Gaten Matarazzo), Max (Sadie Sink), Nancy (Natalia Dyer) y Steve (Joe Keery) tendrán que unirse para sobrevivir, y recordar que la amistad siempre es más fuerte que el miedo.

El adelanto también confirma que Billy Hargrove, el hermano malvado de Max, es el nuevo host del Mind Flayer, llevándolo todo a un terreno mucho más aterrador.

Los nuevos episodios de Stranger Things transcurrirán en el verano de 1985, justo un año después del final de la segunda temporada, y al principio, según contó el productor ejecutivo Shawn Levy en diálogo con The Hollywood Reporter, serán abordadas las relaciones que nacieron en la temporada pasada: la de Eleven y Mike también la de Max y Lucas.

“Son jóvenes de 13 o 14 años. ¿Qué significa el amor en esa fase de la vida? Nunca puede ser algo simple o estable, y hay mucha diversión en esa inestabilidad”, señaló Levy.

El elenco se completa con Winona Ryder, David Harbour, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Dacre Montgomery, Cara Buono, con las incorporaciones de Maya Hawke, Cary Elwes, Jake Busey y Francesca Reale.

Estos son los títulos de los ocho episodios:

Suzie, do you copy? (Suzie, ¿me recibes?)

The Mall Rats (Ratas de centro comercial)

The Case of the Missing Lifeguard (El caso de la socorrista desaparecida)

The Sauna Test (La prueba del sauna)

The Source (El origen)

The Birthday (El aniversario)

The Bite (La mordida)

The Battle of Starcourt (La batalla de Starcourt)

Fuente: Exitoína