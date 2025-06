Mike Amigorena se animó a conducir un programa de radio en Rock & Pop sorprendiendo a los oyentes

Su incursión en la radio se dio al asumir temporalmente el lugar de Gonzalito Rodríguez en Tardes Bestiales por Rock & Pop ,un desafío que asumió con humildad. En entrevista con la Agencia Noticias Argentinas, confesó: "Me volví loco. Siempre me gustó la radio, pero hay que dedicarse. Esto es como un approach".

A pesar de tratarse de su primera experiencia en el medio, Mike Amigorena se desenvolvió con soltura, adoptando incluso el tono característico de un locutor profesional. Sobre la recepción del público, expresó: "Estoy re contento. Había algo interno que me decía 'confiá que va a salir todo bien' ¡Es la Rock & Pop! No es una radio (...). Tiene muchos oyentes, con una trayectoria enorme y por algo es".

La oportunidad de conducir un programa de radio surgió cuando el conductor titular emprendió un viaje náutico de nueve días, dejando su espacio en manos de figuras como Amigorena . El actor recordó la propuesta: "Me llamó y me preguntó si me animaba a reemplazarlo. Me dio fiaca al principio porque es Rock & Pop y son tres horas".

WhatsApp Image 2025-06-18 at 19.14.36.jpeg Mike Amigorena debutó en Tardes Bestiales (Rock & Pop) como conductor invitado. Instagram @mik3amigorena_

Sin embargo, finalmente decidió aprovechar la ocasión de estar en Rock & Pop como una posibilidad de conexión con la audiencia. "Mi lado interno me decía que es una oportunidad para que el oyente me sienta y como una especie de casting en un futuro. Una vez que dije que sí, me desentendí. Aunque me mandaron audios y demás, sabía que tengo que ser yo. No tengo que aprenderme nada, estar tenso o quedar como un locutor ni mucho menos", concluyó el artista.