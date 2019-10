Mientras miles de personas marchan por Macri, Vicentico destrozó al presidente con una frase letal

Vicentico está en plena campaña de promoción de su flamante single, Freak. En ese contexto y en comunicación con el programa Somos muchos, que conduce Jey Mammon por Rock & Pop, el cantante tuvo una opinión lapidaria sobre el gobierno de Mauricio Macri.

Cuando el conductor le preguntó sobre la gestión de Mauricio Macri, mientras se aproxima la fecha de elecciones el próximo 27 de octubre, la pareja de Valeria Bertuccelli no anduvo con rodeos: “No estoy de acuerdo en un cien por ciento con todo pero me parece imprescindible que se vaya Macri".

Vicentico vs Macri

"Desde que empezó tengo el deseo de que termine su mandato”, agregó de manera contundente. Y remató: “Era obvio lo que iba a pasar: el cambio no pasó”.