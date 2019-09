Mientras Caniggia reapareció para lapidar a Nannis, la mediática negoció un contrato para hablar en la TV italiana

Después de las acusaciones por violencia física y psicológica que Mariana Nannis realizó contra Claudio Paul Caniggia en el programa de Susana Giménez, el ex futbolista pidió el divorcio de la mamá de sus tres hijos y la división de bienes. Hasta este sábado, el Pájaro no se había mostrado ante las cámaras de televisión: solo había dejado escuetas publicaciones en las redes sociales y algunos mensajes de audio a diferentes periodistas desde Brasil, donde estaba trabajando.

Pero Caniggia tuvo que volver a la Argentina porque Nannis solicitó que se le realizaran análisis y pericias psiquiátricas ya que, según ella, el ex futbolista es adicto a la cocaína. Por ese motivo se presentó en el hospital Rivadavia para realizarse los estudios correspondientes y luego fue a ver el debut como director técnico de Gimnasia de su amigo Diego Maradona. Y posteriormente concedió una entrevista a un medio televisivo: en diálogo con Infama Recargado, se refirió en duros términos a Susana por la nota que le hizo a su esposa y habló sobre su relación con las drogas.

"No soy amante de estas cosas: los problemas entre adultos se tienen que resolver entre adultos. Esto es un terrorismo mediático por parte de Mariana", fueron las primeras palabras de Caniggia, en la que se lo notó tranquilo y a la vez contundente con sus declaraciones. "No me gustó para nada porque me parece una carnicería", precisó, sobre el trato que realizaron los programas de televisión al tema. Además, dijo que no le gusta hablar sobre cuestiones privadas, pero si no lo hace "solo se escucha una versión".

Según su testimonio, él no ve a la madre de sus hijos hace un año y tres meses y que, antes, estuvieron juntos 75 días en los que intentaron retomar su relación, aunque no lograron buenos resultados. "Era para ver si teníamos un futuro, pero yo no lo vi. Después de 29 años, es obvio que hubo momentos muy buenos y momentos malos, como toda relación, pero hubo un desgaste".

Precisamente sobre los dichos de Nannis en lo de Susana, dijo: "Me molesta que haga acusaciones de adicciones y violencia de género sin pruebas, porque eso es algo condenable. Las acusaciones son totalmente falsas. Hay que demostrar las cosas en la Justicia, con evidencia, pruebas e historiales clínicos. Yo estoy tranquilo porque no va a haber ninguna prueba, nunca cometí violencia de género contra ella ni contra otra mujer. Que su abogado demuestre las cosas ante el juez. Vamos todos a la justicia a ver si es cierto".

Caniggia confesó que ya sabía que Nannis había perdido un embarazo, pero negó que el motivo haya sido un empujón de él contra su mujer, como señaló ella en el programa de Susana.

En cuanto a las pericias que pidió el abogado de su ex mujer, Caniggia aseguró que se hizo todos los estudios físicos y psicológicos el miércoles y el jueves pasado y que todos arrojaron resultados negativos: "Hice todas las pruebas que la ley pide, nadie tiene coronita, me parece bárbaro. Ya tengo los resultados y no tengo ningún tipo de problema".

"En los últimos dos meses hice 70 mil kilómetros viajando por trabajo, hice clínicas, charlas, conferencias con ex jugadores, y en todos se juegan partidos", sostuvo el ex jugador. Según sus palabras, ninguna persona con ese nivel de exposición física podría sufrir de adicciones y que, con las acusaciones que realizó su mujer contra él, "se daña" su imagen.

Además, confesó que en el pasado ha tenido "problemas de excesos", pero que fueron "hace muchos años atrás", y advirtió, en referencia a que Nannis dijo que quería "salvar" a su marido: "Nadie debe ser salvado, yo no tengo ningún problema con ninguna adicción".

El ex jugador se mostró más contemplativo en cuanto a la relación con sus tres hijos, Axel, Charlotte y Alexander: "No los quiero involucrar, quiero que tengan buena relación con ella y conmigo. Hace meses que hablo con ellos, y les expliqué bien que la relación se había desgastado y esto no iba a caminar".

Aunque no quiso nombrarla directamente, Caniggia también habló de su novia, Sofía Bonelli. "(Nannis) Involucró a gente de mi entorno, gente que está conmigo que es gente sana. Lo preocupante es la gente del entorno de ella, no del mío. El problema es el círculo vicioso que tiene ella. Varios personajes de su entorno aparecieron en televisión y no me conocen. Escuché barbaridades, van a tener que ir todos a declarar a la Justicia. Dicen infinidad de cosas que son falsas, faltaba que aparezca el Pato Donald o Mickey", señaló el ex futbolista, quien aseguró que esta gente va "por rating" a diferentes programas a hablar mal de él porque "son amigos de la otra parte".

En una entrevista donde no dejó ningún cabo suelto, Caniggia también disparó contra Susana Giménez: "Me pareció patético que una producción permita que se digan todas estas cosas sin evidencias, sin mostrar algo y que no le pregunten nada. Fue lamentable". Además, aseguró que muchas veces le ofrecieron plata para dar una nota, pero que jamás cobraría por ir a la televisión a hablar de un tema tan delicado, y señaló: "No iría al living de Susana, no me interesa, yo elijo con quien hablar".

Caniggia aclaró que en 29 años de matrimonio con Nannis hubo momentos de felicidad y otros de "tensión", pero que lo mejor sería que se puedan divorciar y cada uno haga su camino, ya que ninguno de los dos es feliz. El ex futbolista señaló que siente "pena" por su ex mujer y sostuvo que estas cosas no deberían pasar ya que todo es un "circo" realizado por la propia Nannis. Además, aclaró que no siente "ni odio ni rencor" por la madre de sus hijos, y añadió que simplemente "esto no debería haber pasado más que nada por mis pibes".

Por último, aseguró que hace varios meses que los abogados de ambas partes están hablando para llegar a un arreglo, pero que la actitud de Nannis de salir a los medios a hablar en su contra empeora la situación. Y sentenció que está dispuesto a firmar el divorcio.

Sin perder ni una pizca de oportunidad, según señaló Adrián Pallares en Teleshow, Mariana Nannis se convirtió últimamente en la persona más buscada por los productores de televisión. Pero para ir a un programa exigía entre seis y diez mil dólares, cifra imposible para pagar en la televisión argentina. Luego del ciclo de Susana en el único lugar que habló fue con Jorge Rial, en Intrusos.

El sábado por la mañana, Nannis voló a Italia en un viaje relámpago para participar de un programa allí. Según pudo saber Teleshow, fue contratada por veinte mil euros, libre de impuestos (ya que de esa parte se hace cargo la producción del programa) y con pasajes de ida y vuelta en primera clase.

Barbara d'Urso, la conductora del ciclo Live – Non è la d'Urso, adelantó en Instagram que Mariana "hablará en exclusiva y contará todo sobre su vida junto al ex jugador". La promoción de su visita en la tele italiana llamó mucho la atención y la ponen a la altura de la presencia en el mismo show de Mickey Rourke, la estrella de cine americano, otro de los invitados.

Allegados a Nannis le contaron a Teleshow que ella dará a conocer datos que aún no reveló en sus entrevistas en la Argentina, luego de que Caniggia la acusara de realizar "terrorismo mediático" en una entrevista con Infama Recargado.

De esta manera, Mariana estará uno días en Italia y regresara al país con la idea de ver a su marido y tratar de arreglar los temas legales. Ella no esta dispuesta a aceptar el divorcio, sin antes hablar con el padre de sus hijos y que él le blanquee todo el dinero, que según ella, tiene escondido desde hace muchos años.

