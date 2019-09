Caniggia: "Diego es más que un hermano"

El debut de Diego Maradona como entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata fue un evento que nadie se quiso perder. Ni siquiera Claudio Paul Caniggia, quien estuvo en el palco del Carmelo Zerillo para brindarle apoyo a su amigo de

hace más de 30 años. El Pájaro y el Diego son dos símbolos indiscutibles de la Selección argentina, donde se entendían como pocas duplas de la historia del fútbol Mundial, y luego compartieron equipo a mediados de los '90 en Boca Juniors.

"Diego es un amigo, lo conozco bien", aseguró El hijo del viento al diario Olé, y agregó que "también me hizo emocionar a mí porque hemos pasado muchos momentos juntos. Lo quiero muchísimo. Para mí es más que un amigo y más que un hermano"

En la previa del partido el cronista de Fox Sports, Marcelo Benedetto, le contó a Maradona que Caniggia estaba en el palco para verlo y el 10 aseguró que "al Cani lo adoro, es mi amigo, lo banco a morir". Al respecto, el ex delantero de la Selección sentenció que "yo también lo banco a muerte".

Luego, el Cani consideró que Maradona "es el tipo que más alegría no sha dad a los argentinos, el que más ha influenciado y nos ha inspirado. El mejor jugador de la historia. Fijate todo lo que genera. Yo pido que lo tratemos bien porque no vamos a tener uno así nunca más".

Finalmente, sobre el difícil presente de Gimnasia y Esgrima, Caniggia analizó que "el hincha tiene que tener esperanza y que a Diego hay que darle tiempo. El equipo necesita que se le den dos o tres resultados y el ánimo va a levantar. Ya sabemos cómo funciona esto. Mientras matemáticamente no estés descendido, la tenés que luchar. No te podés desmoralizar por un partido, jugaron contra el último campeón y no lo pasaron por arriba. Hubiese sido lindo en el primer partido al menos un empate. Se perdió pero hay que seguir adelante".