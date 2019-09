Claudio Caniggia le responde a Mariana Nannis por la tapa de Caras

Mariana Nannis dio detalles de la acusación que le hizo a su ex, Claudio Caniggia, en el programa de Susana Giménez. Esta vez, la mediática brindó una extensa nota a la revista Caras y contó cómo se iniciaron los episodios de violencia.

"La primera vez fue en Bérgamo, Italia, cuando vivía con él. Claudio había tenido un problema de una plata que le faltaba y se la había sacado una persona que había entrado a la casa. Pero él pensaba que me la había gastado yo. El hermano había traído a un amigo y el amigo se robó la chequera de nuestra habitación. Entonces sacaban cheques y cheques… Cheques de nuestra cuenta mientras yo estaba con él en el Caribe. Y cuando volvemos me dice: "¡Me falta un montón de plata del banco!". Y le digo: “Pero yo estuve en el Caribe con vos, en Miami. ¿Cómo hice para gastarme 100 mil euros? Si además estoy todo el día con vos y vos me compras las cosas…", contó Mariana en charla con el semanario.

Y agregó: "Y el tipo me agarró contra la pared y me dijo que me iba a matar. Pero me agarró del cuello mal, no podía ni respirar, parecía que me quería ahorcar. Y yo lloraba. Me echaba la culpa a mí y me decía: "¡Vos me sacaste toda esa plata hija de puta!"".

"Muchas amigas, todas las que me vieron en Marbella y acá. Porque me veían de repente un moretón en la mano o uno en el brazo… También, obvio. Pero si yo tenía un moretón en el brazo me ponía algo para que ellos no lo vieran. Si era invierno, me tapaba con algo de ropa", expresó.

Ahora, en "Involucrados", Claudio aclaró a través de un audio que "nadie se está muriendo ni necesita ser salvado". Además acompañó el audio con un video y una imagen de cómo está físicamente para demostrar que no tiene adicciones y que entrena desde muy temprano.