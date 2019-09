Nannis contra Caniggia: "Me c... a palos y para colmo lo cuidaba de las p... drogadictas"

En una conversación telefónica, Mariana Nannis volvió a referirse a las duras acusaciones por violencia de género que realizó contra Claudio Caniggia, con quien atraviesa una separación conflictiva. La mediática se sinceró al reconocer que "fue un error" haberse casado, y contó que los problemas de adicciones del ex futbolista comenzaron cuando todavía eran novios.

"Es el padre de mis hijos y lo elegí para marido. El problema es que toda la vida fue un adicto", dijo Nannis, en diálogo con Jorge Rial en su programa Intrusos. Y resaltando que por este motivo debió internar a Caniggia en varias ocasiones, detalló: "Dos veces se escapó y la tercera se quedó porque, si no, me divorciaba". Aseguró tener documentos que probarían sus dichos.

"Son muchos años y muchos problemas…", describió Mariana sobre el tiempo que estuvo al lado del ex jugador. "Un adicto hace cualquier cosa para divertirse con lo que le gusta. No le importa nada. El adicto juega todo el tiempo al límite con la familia, con los amigos, con los abogados, con él mismo".

"La Justicia me tiene que ayudar. Soy una mujer que sufrió mucho, me callé la boca siempre, me cagaban a palos, porque encima me cagaban a palos… y para colmo lo tuve que cuidar toda la vida. Cuidarlo de las putas drogadictas, cuidarlo del entorno, que siempre había gente de mierda…", declaró.

"Yo soy una mujer de familia. Yo no tengo vida, y él tiene la vida que quiere con las prostitutas drogadictas. No respeta a la familia, no respeta a los hijos, no respeta su propia vida. El drogadicto se destruye y destruye todo lo que tiene en su entorno: sus hijos, su mujer. No le importa nada. Lo único que le importa es la blanquita", continuó, haciendo alusión a la cocaína.

Si bien afirmó que Caniggia "está enfermo", aclaró que no consumió drogas delante de ella, sino que "se metía en los baños". Y recordó una ocasión en la que ella misma debió ingresar al toilette de hombres del hotel Faena. "Me tuve que meter porque hacía horas que estaba ahí adentro. Cuando lo saqué, no podía hablar".

Por la angustia que le generó recordar estos episodios, Nannis no pudo continuar hablando. "Me quiero largar a llorar… Chau", se excusó. Y dio por finalizada la entrevista.

Fuente: Teleshow