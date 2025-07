Menem: Graciela Alfano reveló detalles de su relación con el exmandatario en medio del furor por la serie

En diálogo con el cronista de DDM (América TV), la exmodelo minimizó la relación, como suele hacer cuando aborda el tema explicando: “No lo conocí tanto, sino durante siete meses de mi vida”. Aclaró que su acercamiento no estuvo motivado por intereses económicos: “No me acerqué a una persona de poder, sino que él se acercó a mí, como siempre digo”, refirió la actriz sobre su conocido acercamiento a Menem .

Con ironía, Alfano recordó cómo manejaba las situaciones de complicidad con el fallecido exmandatario: “Cuando quería que me vaya a tener relaciones a Olivos, le dije que no lo necesitaba, que ya era ‘la Alfano’ desde hacía 20 años y él era presidente desde hacía dos minutos. Así que íbamos a donde yo quería”.

La actriz fue consultada ya que el reciente estreno de la serie de Menem trajo consigo el recuerdo de las figuras vinculadas al ex jefe de estado. Sin dudarlo, y para despejar dudas, Graciela admitió que aquel romance fue un desliz: “No estoy orgullosa de eso, pero es una realidad. La fidelidad no era mi fuerte. Estaba casada con un funcionario de él, era uno de los hombres más ricos de la Argentina y tenía familia”.

Leonardo Sbaraglia interpretando a Carlos Saul Menem para la biopic sobre la vida del expresidente. Leonardo Sbaraglia interpretando a Carlos Saúl Menem para la biopic sobre la vida del expresidente. Foto: Captura pantalla Amazon Prime Video

Finalmente, destacó que la atracción física jugó un papel clave: “Me divertía la patilla y toda esa cosa de caudillo. Me enamoré de una fantasía que se pinchó cuando llegó a ser presidente. Él dijo que se enamoró de mí”. Alfano lo describió como un hombre carismático: “Idealicé a ese caudillo del interior porque no había conocido a nadie así. Era un modelo que no tenía, supongo. Un turco que enamoraba y me gustaba”.