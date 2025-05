Graciela Alfano destruyó a Wanda Nara: "Me da vergüenza ajena"

La icónica exvedette Graciela Alfano continúa metiéndose en medio de la polémica por los conflictos mediáticos entre la China Suárez y Wanda Nara, haciendo una férrea defensa de la actriz, actual pareja de Mauro Icardi, a quien mira con buenos ojos para que protagonice una serie sobre su vida y así personifique a Grace de joven.

En una distendida entrevista con Baby Etchecopar en Basta Baby por Radio Rivadavia, Alfano se refirió a su picante publicación en redes sociales sobre la picante Yanina Latorre expresando: “No estoy peleada con Yanina, no me peleo con las personas porque no tengo algo personal con nadie. Si una persona como ella me imprime la vida, me tengo que matar”.

En este sentido, la intérprete apuntó contra Wanda Nara, su entorno y la forma en que algunos programas se refieren al conflicto: “Hubo un ataque muy frontal a La China Suárez, una cosa realmente densa, preocupante. Yanina hace una campaña fatal en contra de Eugenia. No sé a quién le mueve, hablé por privado con ella y le tiene que molestar. Lo sé porque me metí en la cuenta y con mi posteo tuve 500 comentarios de haters. Lo hacen en programas en vivo también”.

Foto: Instagram @iconoalfano

Sobre la acusación que más se repite sobre la China Suárez explicó: “¿Qué pelot*** es la de ‘te robaron al marido’? Los matrimonios no los rompen nadie más que los cónyuges. El marido no te lo roba nadie porque hablamos de no cosificar a una mujer y los hombres no son un objeto para robar. El matrimonio se rompió por falta de amor o lo que fuera. No podés señalar a una persona que vino, que es nueva pareja de ese pibe, y hacerle toda una campaña en contra”, continuó.

Foto: Instagram @sangrejaponesa

También la exvedette se refirió a Wanda Nara y despectivamente expuso: “Le digo Wanda Nada” a lo que se explayó. “¿Por qué esta sociedad está tan interesada en una nada?”, apuntó Alfano al tiempo que lo comparó con la antigua Roma: “Los romanos con ‘pan y circo’ y es lo de siempre. Cuando el circo cae (...) Me da vergüenza ajena”.

Por último Graciela expuso: "Una mina de 75 años como yo, que está vigente, tiene un trabajo, creó una imagen, marca y pensamiento. Si, Matías Alé, pero ¿qué hay detrás de la parejita de Matías Alé? Que una mina de más de 40 años se metió con un pibe de 22". Además contó detalles de su bioserie. "Estoy en tratativas con una plataforma para realizar una serie sobre mi vida y quiero ser interpretada por La China en mi versión joven".