Máximo Menem reapareció en los medios y habló de fuertes internas familiares: "Menos mal que se fue"

El hijo de Carlos Menem dejó de lado el perfil bajo y confesó intimidades, haciendo hincapié en su relación con la parte paterna de la familia.

El joven abrió su corazón respecto a la historia que lo persigue. Créditos: Instagram

En un nuevo programa de Lape Club Social (América TV), Marina Calabró trajo a la luz un reciente fragmento de Máximo Ménem Bolocco, hijo del expresidente Carlos Saúl Menem con la modelo chilena, Cecilia Bolocco. En dicho video, el joven de 22 años rompe el silencio sobre su familia.

La participación del joven se dio en un streaming chileno, donde contó detalles de internas familiares e inclusive, situaciones "sobrenaturales" con Ménem.

En la grabación, Máximo habló de como se siente respecto a la partida de su padre: "Yo agradezco que se haya ido porque la estaba pasando muy mal por lo que se, estaba enfermo. Estaba rodeado de gente que no le sumaba mucho".

Luego, confesó la tensión respecto a la parte paterna de la familia: "No tengo la necesidad de estar comunicándome con ellos, siempre que me comunicaba algo pasaba, había un drama. Con mi papá nunca tuve una mala relación".

Luego, Máximo Bolocco habló sobre un acontecimiento reciente en donde confesó haber visto a su padre, algo que sorprendió a varios: "Eran las tres de la mañana y estaba solo. Me quedé solo con el perro, y estaba el mar lejos... había una ventanita y me acuerdo que miro y veo el reflejo de mi papá en el agua".