Mauro Icardi desmintió a Wanda Nara y ella filtró chats privados que ardieron la polémica: "Eso es de chiquilina"

Mauro Icardi dio 12 razones por las cuales "Nunca, jamás, será familia" con Wanda Nara . Tras el eterno descargo del futbolista, la rubia no perdió tiempo y decidió exponer diversas capturas de pantalla con evidentes conversaciones con el delantero. Los mensajes son contundentes y una nueva polémica estalló entre el exmatrimonio.

Todo comenzó cuando Mauro Icardi subió una historia de Instagram, decidido a terminar con las especulaciones. En un descargo de doce puntos, el delantero fue lapidario: tildó a Wanda de "mitómana" y aseguró que ella intenta sostener un vínculo que él rechaza.

"Aclaro y confirmo que nunca retomaría ningún tipo de diálogo ni vínculo" , escribió Icardi , para luego lanzar una grave denuncia económica: "Me robó siete millones de euros, hecho que ya es de conocimiento público" . Además, la acusó de realizar "falsas denuncias de violencia de género" para sacarlo de sus casas y de "envenenar la psiquis" de las nenas.

Lejos de quedarse callada, Wanda Nara recogió el guante y filtró capturas de pantalla de sus conversaciones de WhatsApp con el futbolista, buscando exponer la otra cara de la moneda. En las primeras imágenes, la conversación no logra leerse ya que la rubia las limita con emojis.

Uno de los fragmentos más polémicos de la filtración involucra a la China Suárez . En un mensaje enviado a las 11:22 a.m., Wanda le escribe a Mauro: "Me imagino que Eugenia no se drogará delante de mis hijas. No confío en ella, confío en el papá que elegí" .

wanda nara 4 Los chats de Wanda Nara. Créditos: Instagram

La respuesta de Icardi en ese mismo chat fue brutal, devolviendo la acusación hacia la expareja de Wanda (en clara referencia a L-Gante): "No la vi así de preocupada porque mis hijas compartan vacaciones... con la hija de su ex novio... drogadicto y presidiario".

En una de las capturas, ante los reclamos del futbolista, ella le aclara su situación sentimental sin vueltas: "Yo estoy de novia". Mientras él, manifiesta "Me muero de ganas, ya conozco tu discusión, te extraño".

En los chats también se lee a un Icardi desbordado: "Nos sorprendemos del comportamiento de una nena de 11 años? No Fernanda (Castelli, probablemente), no es que quiera recibir atención. Lo que pasa que ahora todos cierran un ojo y dejan que pasen cosas como si nada".

"Como no va a estar angustiada una nena que durante 1 año le metieron y siguen metiendo mierda en la cabeza de la persona que ella misma comparte tiempo de calidad en mi casa las pocas veces que vino y es lo que más le gusta y lo feliz que se siente?", refiriéndose a una de sus hijas.

"Le hacían decir barbaridades inventadas para grabarla. Una nena de 10 años que le hicieron ver a su padre con el que compartió toda su vida... en una salita del ministerio por los caprichos de la madre?", expresa entre otras frases ilegibles.

Una captura final

En una conversación final, la conductora de MasterChef decidió dejar al azar unos mensajes que serían de Icardi y expresan: "Eso es de chiquilina, espera", a lo que fue continuado con una fotografía que solo puede verse una vez.

La polémica estalla nuevamente, una tregua que duró poco y una situación que está lejos de clarificarse como pacífica.