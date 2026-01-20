Matías Martin enfureció con un cronista tras el escándalo con su hijo y generó polémica

El periodista fue interceptado por la prensa y protagonizó un tenso momento con uno de sus colegas.

La polémica por el filoso comentario de Luca Martín contra Chiche Gelblung sigue dando novedades. En las últimas horas Matías Martín decidió romper el silencio y hablar por primera vez ante la prensa.

Quien criticó fuertemente a su hijo fue nada más ni nada menos que Eduardo Feinmann y otras figuras del mundo de los medios. Por supuesto que Matías decidió defender a su hijo y enfrentó al cronista de Puro Show tras la nota que le realizó a Chiche.

El comunicador le consultó que pensaba de que Gelblung lo trato de "pelo..." y allí Martin fue tajante: "No, dijo como diez veces que no había sido nada y el notero insistió hasta que dijo eso". En ese instante, el joven periodista le expresó que fue él mismo quien le hizo la nota y allí Matías arremetió sin filtro.

Matías, visiblemente molesto, lo contradijo: "Lo buscaste. Vos lo buscaste y lo sabés", lanzó casi a los gritos antes de subir a su auto para retirarse y dar por terminado el intercambio con la prensa.