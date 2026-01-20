Presenta:

Matías Martin enfureció con un cronista tras el escándalo con su hijo y generó polémica

El periodista fue interceptado por la prensa y protagonizó un tenso momento con uno de sus colegas.

El conductor fue contundente. Foto: captura de video YouTube/ Urbana Play. 

La polémica por el filoso comentario de Luca Martín contra Chiche Gelblung sigue dando novedades. En las últimas horas Matías Martín decidió romper el silencio y hablar por primera vez ante la prensa.

Quien criticó fuertemente a su hijo fue nada más ni nada menos que Eduardo Feinmann y otras figuras del mundo de los medios. Por supuesto que Matías decidió defender a su hijo y enfrentó al cronista de Puro Show tras la nota que le realizó a Chiche.

El comunicador le consultó que pensaba de que Gelblung lo trato de "pelo..." y allí Martin fue tajante: "No, dijo como diez veces que no había sido nada y el notero insistió hasta que dijo eso". En ese instante, el joven periodista le expresó que fue él mismo quien le hizo la nota y allí Matías arremetió sin filtro.

Matías Martin enfrentó a un cronista

Matías, visiblemente molesto, lo contradijo: "Lo buscaste. Vos lo buscaste y lo sabés", lanzó casi a los gritos antes de subir a su auto para retirarse y dar por terminado el intercambio con la prensa.

Matías Martin fue contundente.

También señaló que cualquier conflicto que surja con colegas prefiere resolverlo en persona y sin convertirlo en contenido mediático: "Yo los resuelvo personalmente, ni por las redes ni a través de los medios. La cuestión personal, con los que se pasaron de la raya, la resuelvo personalmente".

