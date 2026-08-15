Mario Pergolini redondeó una semana por lo alto en el rating con una icónica actriz como invitada

Con una consagrada artista convocada para el segmento de la entrevista en Otro día perdido, Mario Pergolini tuvo otra gran noche en las mediciones.

Mario Pergolini culminó este viernes una semana por lo alto en el rating con Otro día perdido (eltrece), y para coronar una seguidilla de muy buenas mediciones eligió como invitada a una icónica actriz que ha protagonizado películas tanto en nuestro país como en España.

El recorrido de notables marcas conquistadas por el late night arrancó este lunes con la presencia del chef Damián Betular, que le aportó a Pergolini un promedio de 5.4 puntos de rating. En tanto que el martes, el ida y vuelta con el actor Felipe Colombo le sumó al ciclo del prime time un indicador de 5.2.

La buena racha en los números continuó este miércoles con Edith Hermida como figura convocada para la entrevista, con una media de 6.2 puntos de rating. Mientras que el jueves el programa alcanzó su medición más alta, con Marta Fort en el mano a mano con Mario Pergolini, y un promedio de 6.3, marca que se convirtió en la más alta desde el debut de la segunda temporada de Otro día perdido, producido el 30 de marzo.

Mario Pergolini la rompió en el rating con una consagrada actriz como invitada Por último, este viernes el aclamado ciclo emitido por eltrece conquistó una media de 5.9 puntos de rating con más de una presencia estelar, ya que durante unos minutos estuvieron en Otro día perdido Adrián Suar y Natalia Oreiro promocionando la película Narciso y yo, seguidos de la invitada central para el segmento de la entrevista, que fue Cecilia Roth. La actriz viene de participar en la serie de Netflix sobre Moria Casán, y ha actuado en legendarias películas del cine argentino como Un lugar en el mundo y Martín (Hache); sumado a sus protagónicos en España bajo la dirección del célebre Pedro Almodóvar en títulos como Laberinto de pasiones y Todo sobre mi madre.

Sobre su labor en la serie sobre Casán, Roth aclaró que no intentó imitar a La One, sino crear su propia versión sobre la estrella. Ante la atenta mirada de Mario Pergolini, la artista contó que interpretó a Moria en su madurez, en la etapa en la que la exvedette estuvo detenida en una cárcel en Paraguay durante nueve días en 2015.