Guido Záffora reveló una fuerte información sobre el ciclo exitoso de El Trece.

Mario Pergolini volvió a la televisión luego de estar 15 años afuera y lo hizo de gran manera con Otro Día Perdido. El conductor logró conquistar de a poco a la audiencia con grandes programas y estuvo a la altura en cuanto a la lucha por el rating.

Por el living pasaron grandes figuras como Yanina Latorre, Rosalía, Eugenia China Suárez, Juanes, Araceli González, Chano, Catherine Fulop, Pablo Rago, Fátima Florez, entre otros. El periodista contó con el acompañamiento de Agustín Aristarán y de Laila Roth.

Mario y El Trece comenzaron a planificar el 2026 y en las últimas horas confirmaron un fuerte dato que tiene que ver con el equipo de trabajo de Otro Día Perdido. Es que aparentemente una gran figura se sumaría al ciclo el año que viene.

La máxima figura que se sumaría a Otro Día Perdido con Mario Pergolini Mario Pergolini apuesta todo al 2026: la máxima figura que se sumaría a Otro Día Perdido Guido Záffora contó los detalles en El Observador: "Ella es conductora, actriz, cantante y fue señalada y mirada por Mario Daniel Pergolini para sumarse al programa", comenzó contando.