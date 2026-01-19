Marcelo Tinelli confirmó una gran noticia laboral tras el escándalo familiar: "Volvemos"

El conductor sorprendió a sus seguidores al revelar sus planes de trabajo para este nuevo año.

Marcelo Tinelli fue tendencia durante la última parte del 2025 luego del escándalo familiar que surgió tras la amenaza que recibió Juana Tinelli. El conductor, por este motivo, decidió no realizar más su programa de streaming y el futuro laboral era una incógnita.

En el mes de noviembre, el locutor confirmó que decidió levantar Estamos de Paso para ocuparse de los temas familiares. Finalmente pudo recomponer relaciones con sus hijos y ahora sí decidió volver con todo en este nuevo año.

"Termina un finde maravilloso junto a mis hijos más grandes. Felicidad absoluta. Mañana ya volvemos con todo a preparar los proyectos que tenemos para la tele y el streaming en este 2026", expresó en una historia de Instagram.

Marcelo Tinelli confirmó una gran noticia laboral y se prepara con todo Captura de pantalla 2026-01-19 094345 Marcelo Tinelli se prepara para volver. Foto: Instagram / @marcelotinelli. Luego, agregó: "Volvemos con más fuerza y ganas que nunca. Gracias a todos por bancar en este tiempo. Prometo dar lo mejor de mí, como si fuera mi primer día de trabajo en la tele allá por los 90. Los amo, gracias totales".