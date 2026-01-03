Marcela Feudale fue letal y sin filtro contra Donald Trump luego de la detención de Nicolás Maduro: "No entienden de soberanía"

Feudale puso el foco en la falta de autorización del Congreso de EE. UU. y tildó la maniobra de "anticonstitucional".

El escenario político internacional sufrió un cimbronazo tras el megaoperativo en Caracas donde Donald Trump logró la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. En medio de la conmoción global, una voz local que no teme al barro de la opinión pública saltó a la escena: Marcela Feudale.

donald trump Donald Trump anunció la captura de Nicolás Maduro en un operativo que sacudió la geopolítica mundial. EFE La panelista e historiadora utilizó sus plataformas digitales para sentar una postura crítica y ácida frente al accionar de los Estados Unidos, analizando las implicancias legales y soberanas de un movimiento que tomó a todos por sorpresa en este inicio de 2026.

El análisis político de Marcela Feudale sobre la caída de Maduro Con la autoridad que le confiere su formación académica, la "Enana" no se guardó nada y apuntó contra la coherencia de la opinión pública. En una de sus intervenciones más comentadas, disparó: "Los que celebran un bombardeo en territorio soberano, son los mismos que colocaban la bandera de Ucrania en su momento. No entienden de soberanías sino de ideologías. Buon Giorno".

posteo marcela feudale Marcela Feudale utilizó su cuenta de X para cuestionar duramente el accionar de Donald Trump en Venezuela. X Más allá del debate ideológico, Feudale profundizó en el marco jurídico que rodea la decisión del magnate republicano. Para la historiadora, Trump podría haber cruzado una línea peligrosa dentro de su propia legislación interna al ejecutar un ataque de tal magnitud sin el debido proceso parlamentario.

"Trump confiesa haber atacado a Venezuela y a su líder Maduro, por lo que debió haber tenido autorización del Congreso. El ataque se convierte en anticonstitucional. Lo coloca en problemas en su propio país. ¿Le importará? ¿Harán algo los democratas?", sentenció.