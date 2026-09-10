Mal momento para Lizy Tagliani: una amiga cercana sufrió golpes, torturas y abuso sexual en su propia casa
La víctima regresó a su propiedad por un olvido y se encontró con los asaltantes adentro de su domicilio.
La inseguridad volvió a golpear con extrema crudeza en el entorno del espectáculo. Carla Marconi, amiga personal de Lizy Tagliani, atraviesa horas de profunda angustia luego de ser víctima de un salvaje robo en su vivienda, donde sufrió agresiones físicas, torturas y abuso sexual por parte de un grupo de delincuentes.
El relato de un momento de horror
El episodio ocurrió cuando la mujer ya había salido hacia su trabajo, pero debió regresar al notar que se había equivocado de campera. Al ingresar a la propiedad se encontró con los asaltantes. "Ya los tenía adentro", relató entre lágrimas durante una entrevista en vivo junto a su pareja.
A partir de ese instante se desencadenó un calvario de extrema violencia. Uno de los ladrones la arrastró "de los pelos hasta la cocina" para atarla a una silla mientras le exigían que entregara dólares.
A pesar de que les aseguró que no había dinero y les pidió que revisaran la casa, los agresores la golpearon "con el arma en la cabeza", además de propinarle impactos en el rostro, la boca y las costillas.
"Me desmayé, y ya cuando me desperté, me encontré atada de pies y manos en la cama boca abajo", continuó la víctima ante la conmoción de Pamela David, quien acompañó el testimonio desde el estudio.
El ataque continuó con agresiones físicas aún mayores: le bajaron los pantalones, la quemaron con una plancha y abusaron sexualmente de ella antes de escapar.
"Estaba desesperada, quería cortarme todas las cintas. La verdad, lo que yo viví no se lo deseo a nadie, por eso realmente quiero que se haga justicia, que se los encuentre", concluyó destruida.