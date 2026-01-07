Luján Suena regresa con todo en este 2026: conocé el increíble lineup y el costo de las entradas

El festival se desarrollará en el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo y en esta nota te contamos las bandas que se subirán al escenario.

Un nuevo año comenzó y la agenda en Mendoza comenzó a moverse rápidamente con grandes propuestas en cuanto a espectáculos. En las últimas horas confirmaron desde el municipio de Luján que la edición 2026 de Luján Suena se llevará a cabo el sábado 31 de enero.

"Se viene el festival más potente de Mendoza. El 31 de enero se prende el Multiespacio en Luján de Cuyo con las bandas que hoy son tendencia", expresaron desde el municipio junto al lineup que hará vibrar el departamento.

El lineup completo de Luján Suena 2026 Lineup Luján Suena 2026 Luján Suena hará vibrar el Multiespacio Cultural. Foto: Instagram / @lujandecuyomza En total serán diez bandas las que se suban al escenario mayor para hacer deleitar a los mendocinos que se acerquen al Multiespacio Cultural Luján de Cuyo. Entre ellas se encuentran Batos, Indios, Koino Yokan, Mi Amigo Invencible, 1915, Paz Carrara, Pasado Veder, Rayos Láser, Spaghetti Western y por supuesto Gauchito Club.

Información sobre las entradas Las entradas se pueden adquirir a través de Entrada Web haciendo clic en este enlace. Las mismas tienen un costo de $10.000 y se encuentra vigente una promoción de tres cuotas sin interés con Visa o Master de cualquier banco.