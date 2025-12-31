El Festival del Pan Casero 2026 ya tiene fecha y grilla artística confirmada

La 27° edición del Festival del Pan Casero fue presentada este martes en Villa Carlos Paz. Según se anunció, el tradicional evento se realizará los días 10 y 11 de enero de 2026 en el predio Carlos Capdevila en la localidad de Mayu Sumaj, en las sierras de Córdoba .

La conferencia de prensa fue encabezada por el presidente comunal, Fabián Flores, quien destacó que esta edición tendrá un fuerte contenido emotivo. “Va a ser un festival muy especial, en homenaje a Federico Córdoba, uno de los grandes autores y compositores de nuestro folclore e integrante de Las Voces de Orán”, expresó.

Según relató, el músico salteño había soñado con una noche dedicada a su tierra en este festival. “Le estamos cumpliendo ese deseo, aunque ya no esté”, señaló.

Por ese motivo, la grilla del sábado 10 tendrá un marcado perfil norteño con la presencia de El Chaqueño Palavecino, Las Voces de Orán, Lautaro Rojas, Jacinta Condori, Mariana Cayón, Alma Carpera y Marcos Bainotti, quien se presentará en la madrugada del domingo para sumar ritmo bailable a la noche.

“El domingo será el homenaje al cuarteto cordobés, con artistas que convocan multitudes”, adelantó Flores. Ese 11 de enero subirán al escenario Dale Q’ Va, La Pepa Brizuela, Damián Córdoba y Chipote, completando una programación pensada para públicos diversos.

Pan Casero y gastronomía regional

Flores remarcó el crecimiento sostenido del festival a lo largo de los años. “Es la edición número 27. Cada vez viene más gente y creemos que esta va a ser una de las más convocantes”, afirmó. También subrayó el valor cultural y económico del evento, que combina música con tradición: el pan casero, la gastronomía regional, los artesanos y los expositores.

Las entradas anticipadas ya se encuentran disponibles a través de Eden Entradas y en la Comuna de Mayu Sumaj. La platea tendrá un valor de 70 mil pesos con consumición incluida, mientras que la entrada general costará 40 mil pesos. Durante las noches del festival también funcionarán boleterías en el predio.

Finalmente, Flores valoró el reciente reconocimiento de la Legislatura de Córdoba a los festivales de Punilla. “Es una caricia al alma para todos los que hacemos estos eventos. Generan un movimiento económico muy importante y ayudan a muchas familias de cada localidad”, concluyó, al invitar a vecinos y turistas a vivir las noches del Festival del Pan Casero en el sur del valle de Punilla.