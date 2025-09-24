Luis Brandoni suspendió la función de su obra de teatro: el motivo de salud que llevó a tomar la decisión

El actor se encuentra realizando una obra junto a Soledad Silveyra y confirmaron que el espectáculo quedó cancelado.

Luis Brandoni y Soledad Silveyra interpretan a dos personajes entrañables y llenos de matices en "Quién es Quién", ambos se enfrentan a dilemas que resonarán en la audiencia, invitándola a cuestionar sus propias relaciones. Lo cierto es que en las últimas horas, desde las redes sociales de "Multiteatro" confirmaron que la función quedó suspendida.

Según compartió la página oficial de Multiteatro en X (antes Twitter), el actor está pasando por un momento de "indisposición física", por lo que no se podrá llevar adelante la función que estaba por comenzar y que tenía a los espectadores esperando para ver "Quién es Quién".

Luis Brandoni debió suspender la obra de teatro: el comunicado oficial Captura de pantalla 2025-09-24 200152 La publicación de Multiteatro sobre Luis Brandoni. Foto: captura de pantalla X/ @multiteatro.

Tal como señalaron desde el sitio, y más allá de las nuevas funciones que ya están a la venta, las entradas que están en poder del público para la fecha que no se llevará adelante, podrán canjearse o devolverse, a través de los mismos canales que fueron adquiridas.