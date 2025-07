Luciano Cáceres llega a Mendoza con su unipersonal Muerde y revela por qué tiene un vínculo especial con nuestra provincia

El actor sorprendió al revelar que su unipersonal , cuya función está anunciada para este 1 de agosto a las 21 en el Teatro Mendoza, fue probada por primera vez en la provincia, en un espacio escénico mucho más grande y con más localidades. “Ya vamos casi dos años, pero nació muy chiquito, autogestivo, teatro Independiente, hicimos temporada en Mar del Plata con el Premio Estrella de Mar, y a este productor mendocino, Nacho Moyano de Team 22, vamos a Mendoza, y yo dije bueno, me va a llevar a una sala más o menos también de 150 localidades, hicimos el Plaza y lo llenamos, y esa fue la prueba de fuego, a ver cómo funcionaba en escenario grande y si se podía transmitir la potencia del espectáculo, se multiplicó y es hermoso todo lo que vino después, una gira nacional enorme, internacional también, Miami, Los Ángeles, Nueva York, que acabo de ganar el premio TALÍA (NYC), Mejor Actor allá”, contó Luciano con notoria emoción.

A modo de una pequeña sinopsis del unipersonal con el que regresa a Mendoza el intérprete detalló: “La historia de René, un pibe que primero lo abandona su madre al nacer y después su padre a los 10 años, porque rehizo su vida, lo abandona en un taller de carpintería de ataúdes, en algún pueblo rural de la Argentina, del norte, y él queda suspendido en esos 10 años. En la edad del abandono, se vuelve hombre físicamente, pero con la mirada de un niño que no está cargada de prejuicios, que está cargada de inocencia, que no puede ver la maldad del mundo y en este pueblo se vuelve el raro, el distinto, el retrasado para otros y con muchos altibajos, gente que se aprovecha de esta capacidad diferente que él tiene”.

WhatsApp Image 2025-07-18 at 17.54.17 Luciano Cáceres reveló que la primera vez que probó esta obra en un escenario más grande y con mayor capacidad de espectadores fue en el Teatro Plaza de Godoy Cruz. Foto: Instagram @lucianocaceresok

Acerca de cómo llegó este intrigante espectáculo a sus manos y a su vida, Luciano Cáceres contó que su relación con el autor de la obra viene desde hace muchos años, ya que en Buenos Aires estudiaron en la misma escuela, la que hoy se conoce como Andamio 90. “Nos venimos siguiendo los laburos, decimos tenemos que trabajar, tenemos que trabajar, y yo estaba filmando una película en España, Adiós Madrid, que protagonicé allá, me mandó la obra, me conmovió por completo, y dije esto es lo que quiero hacer, llegamos, nos pusimos a ensayar, sacamos a la venta las entradas, se agotó todo este fin de año, fue una locura y lo estamos disfrutando mucho, y lo que pasa con la gente, esta obra que propone momentos luminosos, de ternura, cierta comicidad, y otros muy dolorosos y por momentos violentos”, recordó con orgullo el éxito que cosechó desde los inicios con Muerde, lo que genera aún más expectativa para aquellos que no han tenido la oportunidad de ver un trabajo de este nivel.