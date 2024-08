La impactante historia de Luciano Cáceres y la tragedia que lo separó de su hermana

En su visita a La Noche Perfecta, el programa que conduce Sebastián Wainraich en la pantalla de Canal 13, Luciano Cáceres sorprendió a todos al contar su impactante historia de vida y la tragedia que lo separó de su hermana.



En primera instancia, el actor contó que recién a los 16 años se enteró de que fue concebido producto de una relación prohibida. Se lo dijo una primera a la que encontró en un cumpleaños. A partir de allí, fue a pedirle explicaciones a su madre.



“Fui a encarar a mi vieja y le digo: ‘¿Mamá, es verdad que vos con papá en el escenario...?’. Me dijo que sí. ‘¿Pero es verdad que vos estabas casada con otro tipo y papá también fue de trampa?’. Como a todo me decía que sí, le dije: ‘¿Por qué nunca me lo contaste?’. Me respondió que nunca se lo había preguntado”, contó Luciano Cáceres.



Asimismo, en otro tramo de la charla, el actor sorprendió aún más al hacer otra cruda revelación sobre su vida: contó que, hace unos años, se enteró de que tiene una hermana que nunca conoció por motivos que lo exceden.



Si bien sabe que muchas personas pasan por historias similares, el actor contó que nunca se imaginó que se enteraría de algo semejante y mucho menos que lo descubriría en el lecho de muerte de su propio padre.

Luciano Cáceres contó su impactante historia de vida.



“Tengo una hermana que no conozco, que me enteré antes de que muriera mi viejo, en Venezuela. Mi viejo estuvo exiliado cuatro años allá y antes de morir me lo contó, porque yo me iba a ir a laburar allá en un festival”, reveló Luciano Cáceres.



“Me dijo: ‘Te tengo que contar algo: cuando estuve exiliado, me enteré...’. Le pregunté si nunca se hizo cargo de ella y me dijo: ‘Ella no sabe que yo existo’. Así que hay una Cáceres también en otro lado”, agregó el actor.