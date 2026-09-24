Luciana Salazar y Martín Redrado finalizaron su histórica pelea judicial: el acuerdo al que llegaron

Después de años de enfrentamientos mediáticos y una batalla en la Justicia, Luciana Salazar y Martín Redrado finalmente llegaron a un acuerdo legal que pone punto final al litigio que mantenían, centrado principalmente en la manutención de Matilda , la hija de la modelo.

La sorpresiva resolución tuvo lugar este jueves durante una audiencia de conciliación donde, a pesar de que la presencia física no era obligatoria, ambos decidieron asistir y verse las caras para dar un cierre definitivo al asunto.

La noticia del esperado pacto fue confirmada por Paula Varela en Intrusos (América TV). Según detalló, esta fue la última instancia de mediación entre las partes. Bernardo Beccar Varela, en representación del economista, y Mariana Gallego, abogada de la mujer, fueron los letrados encargados de encauzar el diálogo que, tras largos años de tensiones y acusaciones cruzadas, logró llegar a buen puerto.

Una de las claves del entendimiento alcanzado es la estricta cláusula de confidencialidad que firmaron tanto Salazar como Redrado . Este cerrojo legal impide que salgan a la luz pública las cifras, las condiciones económicas o los pormenores de cómo se resolvió la manutención de la menor de edad.

Sin embargo, el alivio de la modelo fue inocultable. Según relató Varela, al comunicarse con ella minutos después de concluida la audiencia, Luciana definió su estado emocional actual con una frase tajante y reveladora: "Vuelvo a ser feliz, vuelvo a vivir en paz". De esta manera, según explicaron en el ciclo televisivo, quedan saldadas todas las diferencias y se extinguen los reclamos judiciales entre ambos.

El origen de una disputa histórica

Para comprender la magnitud de este acuerdo, es necesario remontarse al origen de uno de los conflictos más resonantes de los últimos años. Salazar y Redrado mantuvieron una relación sentimental con múltiples idas y vueltas a lo largo de una década. Aunque el economista no es el padre biológico de Matilda (nacida en 2017 a través de subrogación de vientre), la modelo siempre argumentó y demostró ante la Justicia que la llegada de la niña fue fruto de un "proyecto de familia" consensuado por ambos.

El nudo del conflicto estalló a partir de un documento privado rubricado en el año 2019. En dicho contrato, Redrado se comprometía a hacerse cargo del sostén económico de Matilda hasta que ella cumpliera la mayoría de edad (18 años). No obstante, tiempo después, el expresidente del Banco Central dejó de abonar la cuota alimentaria, argumentando públicamente que, al no existir un lazo biológico, no le correspondía tal obligación y negando ser un deudor alimentario ante la ley.

Esta interrupción en los pagos desató la furia de Salazar, quien no solo llevó el caso a los tribunales civiles, logrando en distintas instancias el embargo de cuentas de su ex, sino que también expuso la situación en los medios y en sus redes sociales. Durante los últimos años, la actriz lo acusó sistemáticamente de vulnerar los derechos de su hija y de incumplir con lo firmado, mientras le recriminaba el nivel de ostentación económica que el funcionario mostraba en sus viajes al exterior.