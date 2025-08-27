Luciana Elbusto fue tema principal durantes largas semanas luego del encuentro que mantuvo con Diego Brancatelli, periodista de C5N. Ahora, la comunicadora volvió a estar en los principales focos luego de que contó en "A la tarde" que tuvo un encuentro con Martín Demichelis.

En el programa conducido por Karina Mazzocco se encontraban hablando del exjugador cuando Elbusto reveló que se conoció con el exmarido de Evangelina Anderson: "Lo conocí hace muchos años en Sunset". Además, aclaró que fue en el mes de diciembre del año 2007.

"Fue así... Era la época de Gran Hermano e íbamos a bailar todo el tiempo ahí y veía que me miraba, que corría una cortina y en un momento me encara", comentó Elbusto respecto al encuentro con el exfutbolista de Argentina. También, contó lo que le dijo Demichelis: " Me dice 'te habrás dado cuenta que estuve mirando y veía tanta gente que me dijeron que era de Gran Hermano que tenía miedo de salir en Paparazzi'".

Video: Luciana Elbusto reveló detalles del encuentro con Martín Demichelis Luciana Elbusto reveló detalles del encuentro que mantuvo con Martín Demichelis

Luciana reveló que tenía el teléfono del extécnico de River y que él la invitó a irse juntos del lugar, algo a lo que no accedió y sostuvo que no estuvo con Demichelis: "No estuve con él... Me buscó toda la noche y no me gustaba el hombre con pelo largo".