Los cinco mejores episodios de Game of Thrones

El final de Game of Thrones probablemente pase a la historia como el capítulo más discutido de la serie, y la indignación que produjo en parte de los fans -una encuesta de HBO indica que en la mitad- puede hacer olvidar el fantástico viaje que la serie significó para los televidentes.

Es por eso que no está de más recordar cuáles fueron algunos de los mejores capítulos de Game of Thrones, con sus traiciones, muertes, amoríos y batallas épicas. Antes de comenzar, cabe aclarar que con 73 episodios en total, algunos buenos capítulos se quedarán afuera, pero siempre está abierto el espacio en los comentarios para recordarlos.

Los 5 mejores capítulos (y un poco más) de Game of Thrones

5-"Winter is coming", temporada 1, episodio 1

La familia Stark durante el comienzo de Game of Thrones.

Toda historia tiene un comienzo, y el comienzo de Game of Thrones fue espectacular. Desde el vistazo al peligro que viene del norte, hasta la incestuosa relación de los hermanos Lannister, el primer capítulo, estrenado el 17 de abril de 2011 enganchó a millones de personas. Prueba de esto es que es el que menor rating tuvo de toda la serie, con "solo" 2,2 millones de espectadores.

Quienes no habían leído los libros realmente no sabían en lo que se metían. La mezcla entre fantasía y política nunca se había visto en una serie "para el gran público", y mucho menos al nivel despiadado que se veía en Game of Thrones. El cruel acto de Jamie para con Bran es la chispa que terminará haciendo estallar la guerra entre las casas de Westeros, y no deja lugar a dudas sobre el tono general de la serie.

4-"The Lion and the Rose", temporada 4, episodio 2

Game of Thrones tuvo su buena cantidad de villanos memorables, pero pocos lograron ser tan detestados como Jeoffrey Baratheon, el sádico heredero del rey Robert (aunque en realidad era hijo de su tío). Por eso es que El León y la Rosa es tan importante: su muerte fue uno de los momentos más liberadores para los fanáticos.

Primero, porque pocos se lo veían venir. Sí bien a esa altura ya era bien sabido que ningún personaje estaba a salvo en la serie basada en los libros de George R.R. Martin, parecía que Joffrey lograría ser la excepción, ya que nadie se animaba a llevarle la contra, y mucho menos a atentar contra su vida. Segundo, por la manera en la que murió. Un personaje tan vil no podía irse de manera pacífica, pero la escena de su envenenamiento fue fuerte a niveles insospechados. A pesar de la gran, gran cantidad de muertes que hubo durante los ocho años que duró GoT, la de Joffrey será inolvidable.

La cruenta muerte de Joffrey Baratheon.

3-"Blackwater", temporada 2, episodio 9; "The Battle of the Bastards", temporada 6, episodio 9; "The Long Night", temporada 8, episodio 3

Un poco de trampa en la lista, porque es imposible elegir cuál fue el mejor capítulo de grandes batallas de la serie, lo que nos llevó a elegir los tres. Blackwater, cerca del final de la segunda temporada, fue la primera muestra de la épica que podía mostrar GoT en sus enfrentamientos. Desde el impresionante momento de la explosión de fuego valyrio que destrozó una flota entera, hasta la muestra inesperada de valor de Tyrion, el capítulo tuvo todo lo necesario para transformarse en uno de los hitos televisivos más grandes hasta el momento.

Claro que luego llegó La Batalla de los Bastardos, capítulo en el que se produjo la segunda muerte más satisfactoria de la serie: la de Ramsay Bolton, el bastardo de la casa Bolton que se pasó buena parte de la temporada 6 torturando a Theon Greyjoy. Además del ataque de los sabuesos, en esa pelea hubo de todo, y su momento culminante -la carga de caballería que Jon enfrenta armado sólo con su espada Longclaw- quedará como una de las escenas más épicas. Como bonus, en este capítulo Daenerys comienza a quemar flotas, pero de los amos esclavistas de las ciudades del continente de Essos.

Finalmente, The Long Night marcó el punto alto de la última temporada, con una batalla que entró directamente a la historia de la televisión. Además de haber cerrado la historia secundaria de la serie -la invasión de las hordas del Rey de la Noche-, fue sin dudas la batalla más espectacular de la serie y en la que más había en juego, a pesar de que, como hicieron notar los fans enojados, a veces se veía muy poco.

2-"Baelor", temporada 1, episodio 9

Ya mencionamos una de las verdades fundamentales de Game of Thrones: ningún personaje está a salvo. También mencionamos que quienes no habían leído los libros no sabían en lo que se estaban metiendo. Este episodio fue la bisagra para que todo quedara claro.

La ejecución de Ned Stark fue más que una sorpresa: fue un shock. Hasta el momento el patriarca de la familia Stark parecía ser el personaje principal de la serie, y sin duda era, en ese momento, el más importante. Desde ese instante se supo que nada ea seguro en el universo de George R.R. Martin.

1-"The Rains of Castamere", temporada 3, episodio 9

El nombre del episodio puede no decir mucho, después de todo, Castamere no fue la locación más utilizada. Pero lo que pasó durante Las Lluvias de Castamere quedó grabado a fuego en la memoria colectiva de los fans de GoT.

La boda roja fue un evento traumático.

Durante las últimas temporadas fue normal encontrar en YouTube videos de personas reaccionando a eventos inesperados dentro de la serie, pero todo comenzó con La boda roja. La masacre que diezmó a familia Stark fue probablemente la traición más grande de los 73 capítulos, y eso es mucho decir.

La gran injusticia demoró sus buenos años en ser vengada, ya que recién en la séptima temporada Arya se tomó el tiempo de despachar a Walder Frey, autor de la masacre, y tachó así otro nombre en su lista (el último que tacharía, pues al parecer los guionistas se olvidaron de su existencia tras ese punto).