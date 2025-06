Lo expusieron: la evidencia de que Mauro Icardi no deja de pensar en Wanda Nara

Por un lado, en Sálvese Quien Pueda, Yanina Latorre contó que el deportista dijo en voz alta en medio de la audiencia que si "sale separarme de Wanda un millón de dólares, yo prefiero pagar 20 para destruirla". Momentos después, la conductora del programa reveló: "La jueza, cuándo él dijo que prefería destruir a Wanda con 20 millones de dólares a pagarle un millón, le dijo: 'No puede ser que ustedes no se pongan de acuerdo en nada. Acá sigue habiendo amor' y los dos quedaron mudos". "¡Ninguno de los dos dijo que no! Ninguno de los dos, cuando pasó eso, no contestaron. Mudos, porque acá hay una tensión".