Las telenovelas volvieron a conquistar al público: por qué el género vive un nuevo auge

Durante años, las telenovelas parecieron perder terreno frente a las series y las plataformas de streaming. Lejos quedaron aquellas producciones de la década de los 80 y 90, cuando el género vivió sus años de esplendor. Sin embargo, en los últimos tiempos volvió a ganar protagonismo, impulsado por el éxito de las producciones turcas, brasileras y coreanas, y una audiencia que, lejos de abandonar estas historias, volvió a convertirlas en parte de su rutina.

Ese renovado interés también se refleja en el crecimiento de TNT Novelas , la señal de Warner Bros. Discovery que acaba de celebrar su tercer aniversario y se consolidó como una de las más vistas de la televisión paga en Argentina gracias al éxito de producciones como El chico de Oro y Fuerza de Mujer. En ese contexto, Martín Crespo , vicepresidente de Contenidos de Entretenimiento General para Cono Sur y Colombia, analizó las razones detrás del regreso de un género que muchos creían agotado.

"El género está vivo en nosotros como audiencia desde siempre. Permanecía vivo porque tiene algo fundamental: la historia de amor y todo el proceso que atraviesa esa historia, con momentos buenos y malos que de alguna manera nos enganchan a todos", explicó en diálogo con QUE VER y MDZ Online .

Según el ejecutivo, más que un regreso, lo que ocurrió fue un redescubrimiento del género gracias a una nueva generación de producciones con mayores presupuestos y estándares de calidad.

Si hay un punto de inflexión para explicar este resurgimiento, Crespo no duda en señalar a las telenovelas turcas . "La inserción de la novela turca fue el disparador para volver a hablar del tema, especialmente con Doctor Milagro y otras producciones que marcaron esa avanzada", señala.

Series como Doctor Milagro, Fuerza de Mujer o El chico de Oro demostraron que las historias melodramáticas siguen teniendo un enorme poder de convocatoria, incluso entre espectadores que ya se habían acostumbrado al consumo on demand que viene de la mano del streaming.

A eso se suma la calidad visual que tienen estas propuestas. "Hoy tienen altos valores de producción. Visualmente están casi a la par de otras series de consumo", sostuvo Crespo.

Ese salto permitió que las telenovelas dejaran de ser vistas como un formato tradicional para competir de igual a igual con las ficciones internacionales.

También conquistaron a los más jóvenes

Históricamente, las telenovelas estuvieron asociadas a un público más bien adulto, pero desde hace algún tiempo el escenario empezó a cambiar. Las redes sociales impulsaron escenas románticas, fragmentos virales y nuevos protagonistas que rápidamente ganaron millones de seguidores.

Para Warner Bros. Discovery, otro factor clave fue la expansión de los dramas coreanos, que terminaron acercando al público más joven a un tipo de narrativa con muchos puntos en común con las telenovelas tradicionales.

"Probamos algunos contenidos de ese género durante este año y funcionaron muy bien. Complementan la oferta más tradicional que tenemos", agrega Crespo.

El streaming cambió las reglas y la televisión se adaptó

El chico de oro, una de las telenovelas turcas más vistas de la actualidad.

El resurgimiento de las telenovelas y su popularidad también se relaciona con una transformación en los hábitos de consumo. Parte del éxito reciente de TNT Novelas también está vinculado a una transformación en la manera de programar la señal. Lejos de mantener la lógica clásica de emitir un capítulo por día, Warner Bros. Discovery apostó por bloques de varios episodios consecutivos para acercarse a la experiencia que ofrecen las plataformas de streaming.

"Ya no programamos de la manera tradicional. Hoy uno puede consumir tres o cuatro episodios de la misma novela en continuado. Es una manera similar a cómo uno podría consumirlo en una plataforma de streaming", explica Crespo, lo que derivó en una audiencia mucho más fiel que se queda varias horas consumiendo novelas, y que mira dos o tres capítulos seguidos.

Un género que se reinventa

Para Crespo, el secreto sigue siendo el mismo que convirtió a las telenovelas en un fenómeno durante décadas: las emociones. Las historias de amor, las traiciones, los conflictos familiares y los personajes que evolucionan a lo largo de gran cantidad de episodios continúan generando un vínculo difícil de reemplazar por otros formatos.

La diferencia es que hoy esas historias llegan con una factura visual más ambiciosa, protagonistas convertidos en estrellas internacionales y una manera de consumirlas mucho más cercana al "maratón" que popularizaron las plataformas de streaming.

Por eso, mientras muchos anticipaban el final de las telenovelas, el género encontró la forma de reinventarse. Y, según quienes siguen de cerca el comportamiento de las audiencias, todo indica que todavía tiene mucho camino por recorrer.