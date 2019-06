Las frases que Fernando Dente utilizó luego de contar que es hijo de un cura

"Todo el mundo es un genio. Pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil", es la frase de Einstein que eligió Fernando Dente para compartir en su cuenta de Instagram, el mismo día que contó en una revista su verdadera identidad.

El actor y cantante le reveló a Gente que antes de morirse su madre, Adda, le confirmó que en realidad él no era hijo de su padre, sino de un cura, al que años más tarde contactó pero él le cerró la puerta.

Ese mismo día, el escribió: "Gracias por tanto amor". Un claro ejemplo que apoyo que recibió de sus afectos, tras contar este aspectos tan difíciles de su vida. Anteriormente en Instagram Stories había escrito: "Soy extremadamente protector de la persona en la que me estoy convirtiendo".

Fernando lleva a su mamá tatuada en un brazo. Tiene un dibujo de una foto de su bautismo en la que ella lo mira mientras lo sostiene en brazos: "La descubrí poco tiempo después de que muriera, nunca había visto imágenes", contó en Gente.

El cantante contó la reveladora charla que había tenido con su mamá: "Se sinceró y me dijo que soy hijo de un cura, que había sido catequista del colegio de mis hermanos. Al parecer se enamoraron apasionadamente. Cuando quedó embarazada él le ofreció dejar los hábitos e irse juntos, pero fue entonces cuando papá le ofreció un viaje de reconciliación".

Además, contó buscó al cura y que le escribió un mail pero que él le respondía con excusas para no encontrarse: "Un día me visitó, lo primero que me dijo fue 'sería bueno que hicieras un tratamiento psicológico'. Y dijo que a mí y a mi mamá nos había puesto en un cofre bajo llave y tapado con cemento".

Fuente: Teleshow / Revista Gente