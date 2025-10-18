Las fotos y el romántico video de Benjamín Vicuña con su novia en Mendoza: el motivo de la visita

En una sorpresiva llegada, el conocido actor chileno y su pareja se encuentran en nuestra provincia. En la nota, todos los detalles de la escapada de fin de semana.

Entre proyecto y proyecto, siempre vale la pena un pequeño descanso. Benjamín Vicuña quiso darse un respiro de su gran agenda ajustada y viajó a Mendoza junto a su novia, Anita Espasandin. La llegada fue absolutamente sorpresiva y pocas personas estaban al tanto de la visita.

Todos tienen una faceta turista y, al ser oriundo de Chile, Vicuña se siente un poco más cerca si se encuentra en Mendoza. Es por esta razón que, en muchas ocasiones, ha elegido la provincia para darse un descanso de su exitosa carrera actoral y del modelaje.

A través de una postal que compartió Jose Bahamonde, dueño del restaurante La Gloria, se dio a conocer que entre otras cosas Benjamín Vicuña llegó a Mendoza para disfrutar de la buena comida y los mejores vinos. Bahamonde es conocido como comunicador, sommelier y chef, la mezcla exacta para ser el gran anfitrión de cualquier celebridad que quiera sacarle todo el jugo a su visita por nuestra provincia.

vicula en mendoza Una visita estelar en Mendoza. Instagram "Amable, humano, sensible, buena gente y elegante persona, un crack amigo", expresó Bahamonde en una historia de Instagram sobre la visita de Vicuña, quien llegó a nuestra provincia tras días de rodaje entre Argentina, Uruguay y Paraguay para la serie cómica El resto bien, en la que actúa junto a Rita Cortese, Violeta Urtizberea y Jorge Bolani, entre otros.

Benjamín Vicuña y una visita a Mendoza en modo romántico Pero esto no fue todo, la novia de Benjamín Vicuña se encargó de compartir algunas imágenes más desde sus redes sociales, incluyendo una foto del escudo iluminado que está en la plaza Independencia y un romántico video junto al actor en el rosedal del Parque General San Martín.