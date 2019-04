Lanzani contó intimidades de sus noviazgos con Espósito y Stoessel

Peter Lanzani estrena esta semana la película 4×4, que lo tiene como protagonista.

En plan de promocionar el filme, Verónica Lozano lo invitó a su programa en Telefe. Y en una pregunta muy particular (al terminar de formularla se escuchó el "Bueno…" de una panelista), Evelyn Von Brocke lo puso entre la espada y la pared. "¿Qué te dio más adrenalina: ir por la alfombra roja del Festival de Cannes o salir con Lali y con Tini?", fue la consulta de la periodista.

Peter no dudó: "Salir con Lali y Tini". Y exhibiendo una sonrisa, se explayó: "No por nada en particular, sino porque fueron dos personas que me hicieron muy feliz y me formaron mucho como persona. Estoy muy agradecido de todas las vivencias que he pasado (con ellas)". Y se permitió una broma, quizás respondiendo con complicidad a Von Brocke: "Cannes son cinco minutos, te sacás dos o tres fotos, es todo un delirio, y te metés a ver la película. Al otro día volvés, te ponés la joggineta y sos el mismo de siempre".

Aunque Lanzani ya no sea el mismo después de Espósito y Stoessel. "Mis relaciones amorosas me han hecho una mejor persona. Les tengo muchísimo cariño. Fueron mis momentos de mayor vértigo".