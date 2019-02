Lady Gaga y Bradley Cooper cantarán "Shallow" en los Oscar

Lady Gaga y Bradley Cooper, los protagonistas de Nace una estrella, se subirán al escenario de los Oscar el próximo día 24 para interpretar Shallow, la canción principal de la película que cuenta con ocho nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood.

Así lo anunció la propia institución a través de Twitter con un sutil mensaje: "Cooper. Gaga. Shallow. #Oscars".

Esto se da luego de que se viralizara en la red videos que documentaron la visita del actor a la cantante durante un concierto en Las Vegas. La cantautora lo invitó a unirse a ella en el escenario para interpretar Shallow. La complicidad y la química fueron imposibles de tapar y llenaron el auditorio de magia. Cuando el director comenzó a cantar, con Gaga arrodillada frente a él y mirándolo a los ojos, el MGM Park Theater de Las Vegas se vino abajo.

Horas antes, la organización dijo que Gillian Welch y David Rawlings interpretarán el tema nominado When a Cowboy Trades His Spurs for Wings, perteneciente a The Ballad of Buster Scruggs.

Previamente, también se había anunciado que The Place Where Lost Things Go, de la cinta El regreso de Mary Poppins, sería interpretada por un invitado sorpresa, y que Jennifer Hudson actuará defendiendo al canción I'll fight, del documental RBG y escrita por Diane Warren.

Se espera que All the Stars, de la cinta Pantera Negra, sea también incluida en la ceremonia de los Oscar, pero aún no se ha anunciado oficialmente.

