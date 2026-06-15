La última publicación de "Gaspi" días antes de su trágica muerte en Brasil: "Los extrañé"

"Gaspi" falleció el domingo en Brasil luego de que dos helicópteros impactaran en el aire y el mundo audiovisual se encuentra consternado por la noticia.

El joven fue una de las víctimas tras el accidente aéreo.

La muerte trágica e inesperada de "Gaspi" dejó al mundo del stream y de YouTube totalmente conmovido. El joven iba a bordo de uno de los helicópteros junto a Lucas Vignale, Oliver Tree, Lucas Brito Chaves (productor brasileño), Alexandre Souza y Charles Marsillac (pilotos de las aeronaves).

La noticia causó conmoción y las figuras comenzaron a despedirlo: "Descansa en paz, Gaspi. La última vez que estuvimos juntos me mostraste y me contaste motivadísimo e ilusionado, cómo estabas mejorando tus hábitos y cuidándote", expresó Coscu.

Además, Sebastián Pollo Vignolo, Marcelo Tinelli, el streamer Ibai Llanos y diferentes figuras decidieron compartir posteos en relación a esta trágica situación donde el youtuber perdió la vida junto al resto de los acompañantes.

El último posteo de "Gaspi" antes de la tragedia en Brasil Gaspi "Gaspi" se mostró muy feliz de sumarse a Blender con un nuevo proyecto. Foto: Instagram / @gaspipd. En redes se viralizó también la última publicación de "Gaspi". Se encontraba feliz de sumarse al stream Blender y el escrito conmovió a los seguidores: "Los extrañe gente… Este domingo vuelvo a lo que me hace feliz y me da mucha alegría compartirles este nuevo capítulo de mi vida. Cuento con su apoyo".