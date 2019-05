La tremenda confesión de Karina "La Princesita"

Karina "La Princesita" realizó declaraciones explosivas en una entrevista íntima.

"Se burlaban muchísimo de mi físicamente, poniéndome en clases y niveles. La pasé muy mal al extremo de pasarme llorando y querer morir de tristeza", aseguró la cantante en Agarrate Catalina, por La Once Diez.

"No quiero conocer a alguien ahora, estoy descubriéndome, tratando de aceptarme como soy y conocerme a fondo. Muchas veces he estado en pareja por evitar estar sola o por sentirme cuidada y protegida y eso no está bien", declaró, a corazón abierto.