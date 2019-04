La furia de Karina "La Princesita": le destrozaron la camioneta

Karina La Princesita brindó un show en la Plaza Griega de Lomas de Zamora en el marco del cierre de un festival en homenaje a la mujer y al salida, según su relato, fue tormentosa. Al punto tal que hizo un fuerte reclamo en las redes sociales contra quienes la contrataron.

"Estoy re contra re mil enojada, porque la gente de Lomas… pasé un show hermoso, excelente, con toda la gente, todo perfecto. Me encanta que organicen espectáculos gratuitos", dijo la cantante a través de distintas historias de Instagram. "Pero yo no me caso con nadie ni por plata ni por trabajo", aclaró y continuó con su relato.

"Si hacen shows al aire libre gratuitos y son tan buenos, cuiden a la gente. Cuando yo salí del show, permitieron que por donde salía yo accediera toda la gente y pretendían que me fuera a las chapas", explicó la artista que durante la última temporada de verano encabezó Siddharta, el espectáculo de Flavio Mendoza en Villa Carlos Paz.

Luego hizo hincapié en que su bronca fue para cuidar al público, ya que no había ningún efectivo policial custodiando la zona: "Si yo me voy a las chapas con toda la gente, puedo lastimar a alguien y yo no me cago en la gente. Para mí la gente es importante. Entonces me tuve que quedar, me saqué mil fotos. Pongan la seguridad si no quieren que la gente se acerque, eviten la entrada. Había nenes chiquitos llorando, embarazadas apunto de golpearse, gente discapacitada…".

"No organicen el evento y cuando termina se lavan las manos y se van. Organicen el evento y hasta que la gente no se vaya a su casa y esté segura, no se vayan", exigió Karina.

Por último, la cantante mostró cómo quedó la camioneta en la que se trasladó y aseguró que hubo gente que se subió a la misma con tal de tener acceso a ella. "Estoy muy enojada, así no me traigan más. No me importa nada. Llévenme a cualquier otro lado, pero a donde a mí me lleven, a la gente la cuidan".