La sorpresiva decisión de Mirtha Legrand tras su operación

Mirtha Legrand continúa en reposo, tras someterse a una operación por una brida intestinal. A pesar de estar mejor, la conductora tomó una drástica decisión que sorprende y mucho.

Luis Ventura informó en "Involucrados" que, por primera vez desde mayo de 1999, la diva no asistirá a la ceremonia de los Premios Martín Fierro, que se llevará a cabo el domingo 9 de junio en el Hotel Hilton de Puerto Madero.

"Mirtha me confirmó personalmente que no va a asistir a la entrega de las estatuillas de Aptra, condicionada por su tema de salud, si bien está muy recuperada y está haciendo esfuerzos para llegar a sus programas del sábado y domingo, no irá por recomendación médica. Me dijo que está mucho mejor pero que no va a estar en los premios”, expresó el periodista.

Además, aseguró que la conductora lo retó por haber contado que "vomitó materia fecal" el día que fue internada en el Sanatorio Mater Dei.

“Me atendió con mucha dulzura. Me dijo que está mejorando y que tiene ganas de volver este fin de semana a su programa. En un determinado momento me retó, dijo que mis declaraciones no fueron precisas, pero lo importante es que ella está mejor. Le dije que para mí es Highlander”, sostuvo.

Por último, Ventura no descartó que Mirtha puede aparecerse de sorpresa en la ceremonia, donde seguramente habrá una silla esperándola.

Fuente: Diario Show