La reacción de Valentina Bassi luego de que Diputados derrribara el veto a la ley de emergencia en discapacidad
Luego de la espera del voto en el Congreso, la actriz expresó su profunda emoción y lo que espera de los Senadores en el próximo paso.
En las inmediaciones del Congreso, donde los legisladores deliberaron sobre el rechazo al veto presidencial a la normativa por la emergencia en discapacidad, una concentración de personas fue ganando fuerza en espera de una definición. En ese contexto, la artista Valentina Bassi expuso que su hijo, que tiene autismo, “se quedó sin terapia” como consecuencia de las severas reducciones presupuestarias en el área.
La también promotora de la iniciativa legislativa detalló: “Necesitamos que los diputados y diputadas rechacen el veto, que entiendan que hoy tienen el poder de mejorarle la calidad de vida a un montón de personas con discapacidad que la pasan espantoso; o bien, entorpecer y arruinar sus vidas. Está en ellos”.
Por último, Bassi se refirió a la falta de acción del gobierno nacional frente a este sector vulnerable de la población, remarcando: “Era una ley evitable, si el ejecutivo cumplía con lo que debía. Acudimos a esto por el grado de destrato, maltrato y no conexión”.
Así reaccionó la actriz Valentina Bassi a la defensa de Diputados a la ley de emergencia en discapacidad
Tras el rechazo al veto de la ley de discapacidad, Valentina Bassi con total alegría expresó: “Una felicidad que no se si viste como estallamos todos, los nervios que teníamos desde las diez de la mañana que estamos acá, estábamos muy jugados…mucha emoción, falta el senado, pero este es un paso muy importante”.
Al ser consultada sobre el próximo paso en Senadores, Bassi expuso: “Ayer fue la vigilia, falta mucho trabajo pero al fin dio sus frutos. Es increíble, esto ya lo vivimos, yo confío en que los senadores van a dar vuelta el veto, pero la lucha ahora empieza con eso”.