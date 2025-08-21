La reacción de Valentina Bassi luego de que Diputados derrribara el veto a la ley de emergencia en discapacidad

Luego de la espera del voto en el Congreso, la actriz expresó su profunda emoción y lo que espera de los Senadores en el próximo paso.

La palabra de la artista que tiene un hijo con TEA. Foto: captura pantalla LN+.

En las inmediaciones del Congreso, donde los legisladores deliberaron sobre el rechazo al veto presidencial a la normativa por la emergencia en discapacidad, una concentración de personas fue ganando fuerza en espera de una definición. En ese contexto, la artista Valentina Bassi expuso que su hijo, que tiene autismo, “se quedó sin terapia” como consecuencia de las severas reducciones presupuestarias en el área.

La también promotora de la iniciativa legislativa detalló: “Necesitamos que los diputados y diputadas rechacen el veto, que entiendan que hoy tienen el poder de mejorarle la calidad de vida a un montón de personas con discapacidad que la pasan espantoso; o bien, entorpecer y arruinar sus vidas. Está en ellos”.

Por último, Bassi se refirió a la falta de acción del gobierno nacional frente a este sector vulnerable de la población, remarcando: “Era una ley evitable, si el ejecutivo cumplía con lo que debía. Acudimos a esto por el grado de destrato, maltrato y no conexión”.

Tras el rechazo al veto de la ley de discapacidad, Valentina Bassi con total alegría expresó: "Una felicidad que no se si viste como estallamos todos, los nervios que teníamos desde las diez de la mañana que estamos acá, estábamos muy jugados…mucha emoción, falta el senado, pero este es un paso muy importante".